Эксклюзив
Индийская отрасль драгоценных камней и ювелирных изделий имеет опыт и возможности удовлетворить потребности любого рынка в мире
Колин Шах (Colin Shah), вице-президент Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) - активный участник целого ряда отраслевых инициатив Совета, включая «Белую...
11 февраля 2019
Индийская ювелирная отрасль двигалась вперед в прошлом и будет двигаться вперед в будущем
Динеш Навадия (Dinesh Navadiya), региональный председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) штата Гуджарат в Индии, также является представителем гуджаратского...
04 февраля 2019
«Русская бриллиантовая линия»: мы не считаем, что талант пробьется сам
Московский международный конкурс ювелирного дизайна «Русская бриллиантовая линия» существует уже десять лет. В конце года были подведены итоги юбилейного конкурса «РБЛ-2018», и 14 декабря в московском Гостином Дворе проходило вручение дипломов победителям...
28 января 2019
Новая система кредитования должна быть полностью обеспечена активами ясного и прозрачного происхождения в товарно-денежном потоке
Эрик А. Йенс (Erik A. Jens), занимавшийся финансированием отрасли драгоценных камней и ювелирных изделий (ДКЮИ) в течение многих лет как финансист, теперь видит вероятность того, что многие банки покинут этот сектор. Он изучает возможности...
21 января 2019
Большинству женщин все равно, добыты их бриллианты из земли или выращены в лаборатории - Алекс Попов, генеральный директор Âme
Алекс Попов, президент Московской алмазной биржи и бывший руководитель Фонда Всемирной алмазной марки (World Diamond Mark Foundation, WDMF), запустил новый ювелирный бренд под названием Âme, ориентированный на дизайн и использующий выращенные...
14 января 2019
Продажи АЛРОСА в январе 2019 года снизились на 44% по сравнению с прошлым годом
Совокупный объем продаж АЛРОСА в декабре 2018 года и январе 2019 года снизился на 17% по сравнению с декабрем 2017 года и январем 2018 года. Выручка российского алмазодобытчика в декабре 2018 года и январе 2019 года составила 601,9 млн долларов США, в то время как в этот же период в 2017 и 2018 годах она достигла 727 млн долларов.
Компания в то же время упоминает о том, что в декабре 2016 года и январе 2017 года совокупный объем продаж составил 537 млн долларов.
«В январе активность на рынке была ниже обычной для начала года. После активного пополнения запасов в мидстриме в декабре 2018 года (объем продаж в этом месяце увеличился на 20% к ноябрю 2018 года и на 46% к декабрю 2017 года) январские продажи снизились. Вместе с тем совокупные продажи за два месяца – в декабре 2018 года и январе 2019 года – составили $601,9 млн, что является средним показателем за последние три года. Продажи на алмазном рынке всегда цикличны, и, судя по всему, мы наблюдаем ожидаемую коррекцию после пиковых значений в предшествующие периоды», – отметил заместитель генерального директора АЛРОСА Юрий Окоемов.
Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург