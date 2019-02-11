Продажи АЛРОСА в январе 2019 года снизились на 44% по сравнению с прошлым годом

Вчера

В январе этого года объем продаж алмазного сырья Группы АЛРОСА достиг 278,2 млн долларов США, а бриллиантов - 3,4 млн долларов, что в общей сложности довело выручку группы до 281,5 млн долларов, -44% к январю 2018 года, когда продажи составили 504,5 млн долларов (по сырью - 499 млн долларов, по бриллиантам − 5,5 млн долларов). Компания сообщила об этом в пресс-релизе, распространенном во вторник.Совокупный объем продаж АЛРОСА в декабре 2018 года и январе 2019 года снизился на 17% по сравнению с декабрем 2017 года и январем 2018 года. Выручка российского алмазодобытчика в декабре 2018 года и январе 2019 года составила 601,9 млн долларов США, в то время как в этот же период в 2017 и 2018 годах она достигла 727 млн долларов.Компания в то же время упоминает о том, что в декабре 2016 года и январе 2017 года совокупный объем продаж составил 537 млн долларов.«В январе активность на рынке была ниже обычной для начала года. После активного пополнения запасов в мидстриме в декабре 2018 года (объем продаж в этом месяце увеличился на 20% к ноябрю 2018 года и на 46% к декабрю 2017 года) январские продажи снизились. Вместе с тем совокупные продажи за два месяца – в декабре 2018 года и январе 2019 года – составили $601,9 млн, что является средним показателем за последние три года. Продажи на алмазном рынке всегда цикличны, и, судя по всему, мы наблюдаем ожидаемую коррекцию после пиковых значений в предшествующие периоды», – отметил заместитель генерального директора АЛРОСА Юрий Окоемов.