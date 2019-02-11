Эксклюзив

Индийская отрасль драгоценных камней и ювелирных изделий имеет опыт и возможности удовлетворить потребности любого рынка в мире

Колин Шах (Colin Shah), вице-президент Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) - активный участник целого ряда отраслевых инициатив Совета, включая «Белую...

11 февраля 2019

Индийская ювелирная отрасль двигалась вперед в прошлом и будет двигаться вперед в будущем

Динеш Навадия (Dinesh Navadiya), региональный председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) штата Гуджарат в Индии, также является представителем гуджаратского...

04 февраля 2019

«Русская бриллиантовая линия»: мы не считаем, что талант пробьется сам

Московский международный конкурс ювелирного дизайна «Русская бриллиантовая линия» существует уже десять лет. В конце года были подведены итоги юбилейного конкурса «РБЛ-2018», и 14 декабря в московском Гостином Дворе проходило вручение дипломов победителям...

28 января 2019

Новая система кредитования должна быть полностью обеспечена активами ясного и прозрачного происхождения в товарно-денежном потоке

Эрик А. Йенс (Erik A. Jens), занимавшийся финансированием отрасли драгоценных камней и ювелирных изделий (ДКЮИ) в течение многих лет как финансист, теперь видит вероятность того, что многие банки покинут этот сектор. Он изучает возможности...

21 января 2019

Большинству женщин все равно, добыты их бриллианты из земли или выращены в лаборатории - Алекс Попов, генеральный директор Âme

Алекс Попов, президент Московской алмазной биржи и бывший руководитель Фонда Всемирной алмазной марки (World Diamond Mark Foundation, WDMF), запустил новый ювелирный бренд под названием Âme, ориентированный на дизайн и использующий выращенные...

14 января 2019

Gübelin Gem Lab запускает блокчейн-сервис Provenance Proof

Вчера
Новости

Первый блокчейн-сервис Provenance Proof (доказательство происхождения) запущен на ярмарке драгоценных камней в Тусоне,  организованном Американской ассоциацией по торговле драгоценными камнями (American Gem Trade Association, AGTA).
Блокчейн-платформа призвана отслеживать происхождение драгоценных камней – каждый шаг в цепочке их поставок, пишет gubelin.com.
Provence Proof Blockchain - это инклюзивное решение, применимое к любому виду драгоценных камней и открытое для любого заинтересованного субъекта ювелирного сообщества. Сервис полностью прозрачен и является бесплатным.
Provenance Proof Blockchain призван стать отраслевым инструментом, который позволяет отслеживать каждый шаг конкретного драгоценного камня в цепочке поставок. Каждая транзакция и передача фиксируется в блокчейн, обеспечивая прозрачность на всем пути драгоценного камня - от шахты до конечного потребителя.
Данный новаторский блокчейн-проект является частью инициативы Provenance Proof, долгосрочной программы швейцарской лаборатории Gübelin Gem Lab по созданию услуг и технологий, способствующих большей прозрачности в индустрии драгоценных камней. Provenance Proof Blockchain открыт для любого типа драгоценных камней.
Все процессы, включая регистрацию и загрузку данных, можно выполнить с помощью смартфона. Это гарантирует, что использование Provence Proof Blockchain является действительно инклюзивным решением, удобным для всех категорий заинтересованных сторон - старателей, небольших кооперативов, крупных компаний и любых сообществ огранщиков, дилеров, оптовиков, лабораторий драгоценных камней, производителей, ювелирных брендов, розничных торговцев и конечных потребителей.
Плата за использование блокчейн-сервиса не взимается, предоставление данных и доступ к ним совершенно бесплатны. Расходы берет на себя Gübelin Gem Lab, гордящаяся своим  вкладом в повышение прозрачности в ювелирной промышленности.
Отныне любой участник отрасли по всей цепочке создания стоимости приглашается пройти регистрацию и начать использовать сервис Provence Proof Blockchain.

Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough&Polished


Версия для печати
О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
©2007-2019
Rough and Polished