Gübelin Gem Lab запускает блокчейн-сервис Provenance Proof

Вчера

Первый блокчейн-сервис Provenance Proof (доказательство происхождения) запущен на ярмарке драгоценных камней в Тусоне, организованном Американской ассоциацией по торговле драгоценными камнями (American Gem Trade Association, AGTA).

Блокчейн-платформа призвана отслеживать происхождение драгоценных камней – каждый шаг в цепочке их поставок, пишет gubelin.com.

Provence Proof Blockchain - это инклюзивное решение, применимое к любому виду драгоценных камней и открытое для любого заинтересованного субъекта ювелирного сообщества. Сервис полностью прозрачен и является бесплатным.

Provenance Proof Blockchain призван стать отраслевым инструментом, который позволяет отслеживать каждый шаг конкретного драгоценного камня в цепочке поставок. Каждая транзакция и передача фиксируется в блокчейн, обеспечивая прозрачность на всем пути драгоценного камня - от шахты до конечного потребителя.

Данный новаторский блокчейн-проект является частью инициативы Provenance Proof, долгосрочной программы швейцарской лаборатории Gübelin Gem Lab по созданию услуг и технологий, способствующих большей прозрачности в индустрии драгоценных камней. Provenance Proof Blockchain открыт для любого типа драгоценных камней.

Все процессы, включая регистрацию и загрузку данных, можно выполнить с помощью смартфона. Это гарантирует, что использование Provence Proof Blockchain является действительно инклюзивным решением, удобным для всех категорий заинтересованных сторон - старателей, небольших кооперативов, крупных компаний и любых сообществ огранщиков, дилеров, оптовиков, лабораторий драгоценных камней, производителей, ювелирных брендов, розничных торговцев и конечных потребителей.

Плата за использование блокчейн-сервиса не взимается, предоставление данных и доступ к ним совершенно бесплатны. Расходы берет на себя Gübelin Gem Lab, гордящаяся своим вкладом в повышение прозрачности в ювелирной промышленности.

Отныне любой участник отрасли по всей цепочке создания стоимости приглашается пройти регистрацию и начать использовать сервис Provence Proof Blockchain.





Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough&Polished