BlueRock привлекла £575 000 для развития алмазного проекта в Южной Африке

BlueRock Diamonds, которая владеет рудником Кареевлей (Kareevlei) в Южной Африке и проводит на нем операции по добыче алмазов, получила £575 000 за размещение акций стоимостью 0,3 пенса каждая.Привлеченные средства будут использоваться для разработки рудника, сообщили в компании.BlueRock заявила, что недавно добыла там крупный алмаз ювелирного качества. Это вдохновило компанию ускорить программу по достижению своих производственных целей.Алмаз ювелирного качества весом 16,28 карата был добыт компанией на прошлой неделе, а в начале месяца на руднике был извлечен алмаз исключительного качества массой 8,97 карата.«Для ускорения достижения производственного плана потребуются дальнейшие инвестиции в дробильную установку. В данное время ведутся дискуссии с отраслевыми партнерами с целью решить эту проблему», - заявили в компании.В ноябре 2018 года BlueRock привлекла £711 000 для продолжения разработки участков KV1 и KV2, а также для финансирования мероприятий по незначительным улучшениям в работе установки, которые осуществлялись в период рождественских каникул, когда компания приостановила свою работу.Основной этап добычи алмазов на KV2 будет проводиться во второй половине года, в то время как на KV1 было удалено 340 000 тонн верхней пустой породы для того, чтобы подготовить трубку для эффективной долгосрочной добычи алмазов.