Эксклюзив

Индийская отрасль драгоценных камней и ювелирных изделий имеет опыт и возможности удовлетворить потребности любого рынка в мире

Колин Шах (Colin Shah), вице-президент Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) - активный участник целого ряда отраслевых инициатив Совета, включая «Белую...

11 февраля 2019

Индийская ювелирная отрасль двигалась вперед в прошлом и будет двигаться вперед в будущем

Динеш Навадия (Dinesh Navadiya), региональный председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) штата Гуджарат в Индии, также является представителем гуджаратского...

04 февраля 2019

«Русская бриллиантовая линия»: мы не считаем, что талант пробьется сам

Московский международный конкурс ювелирного дизайна «Русская бриллиантовая линия» существует уже десять лет. В конце года были подведены итоги юбилейного конкурса «РБЛ-2018», и 14 декабря в московском Гостином Дворе проходило вручение дипломов победителям...

28 января 2019

Новая система кредитования должна быть полностью обеспечена активами ясного и прозрачного происхождения в товарно-денежном потоке

Эрик А. Йенс (Erik A. Jens), занимавшийся финансированием отрасли драгоценных камней и ювелирных изделий (ДКЮИ) в течение многих лет как финансист, теперь видит вероятность того, что многие банки покинут этот сектор. Он изучает возможности...

21 января 2019

Большинству женщин все равно, добыты их бриллианты из земли или выращены в лаборатории - Алекс Попов, генеральный директор Âme

Алекс Попов, президент Московской алмазной биржи и бывший руководитель Фонда Всемирной алмазной марки (World Diamond Mark Foundation, WDMF), запустил новый ювелирный бренд под названием Âme, ориентированный на дизайн и использующий выращенные...

14 января 2019

WP Diamonds запускает свой первый сайт по торговле ювелирными изделиями онлайн

11 февраля 2019
Новости

Компания WP Diamond, крупнейший покупатель подержанных бриллиантов в США и Европе, запустила свой первый веб-сайт электронной торговли, позволяющий покупать роскошные ювелирные изделия, которые имеются в наличии у фирмы, сообщает blouinartinfi.com со ссылкой на компанию.
Платформа интернет-торговли Gemma предлагает отдельные бриллианты, ювелирные изделия с бриллиантами и часы по ценам на 80% ниже рыночной стоимости, говорится в сообщении компании.  

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Фото: WP Diamonds


«За последние семь лет мы помогли расширить и узаконить рынок подержанных бриллиантов, дизайнерских ювелирных украшений и часов с помощью WP Diamonds, и мы с нетерпением ждем продолжения нашего сотрудничества с клиентами, запустив Gemma. Наш новый сайт электронной торговли предлагает потребителям аутентичные предметы роскоши со значительными скидками по сравнению с розничными ценами, установленным брендами, а также консьерж-сервис для тех, кто заказывает эксклюзивные обручальные кольца и тех, кто ищет уникальные предметы. Мы рады представить нашу новую платформу и альтернативный опыт покупки ювелирных изделий», - агентство процитировало президента WP Diamonds Эндрю Брауна (Andrew Brown).
WP Diamonds перепродает товары таких известных брендов, как Rolex, Cartier, Tiffany & Co., David Yurman и других марок. 
Компания сообщила, что при продаже украшений дополнительная плата не взимается, и клиенты получают полностью всю заявленную сумму.

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург 

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