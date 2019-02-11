WP Diamonds запускает свой первый сайт по торговле ювелирными изделиями онлайн

11 февраля 2019

Компания WP Diamond, крупнейший покупатель подержанных бриллиантов в США и Европе, запустила свой первый веб-сайт электронной торговли, позволяющий покупать роскошные ювелирные изделия, которые имеются в наличии у фирмы, сообщает blouinartinfi.com со ссылкой на компанию.

Платформа интернет-торговли Gemma предлагает отдельные бриллианты, ювелирные изделия с бриллиантами и часы по ценам на 80% ниже рыночной стоимости, говорится в сообщении компании.









Фото: WP Diamonds







«За последние семь лет мы помогли расширить и узаконить рынок подержанных бриллиантов, дизайнерских ювелирных украшений и часов с помощью WP Diamonds, и мы с нетерпением ждем продолжения нашего сотрудничества с клиентами, запустив Gemma. Наш новый сайт электронной торговли предлагает потребителям аутентичные предметы роскоши со значительными скидками по сравнению с розничными ценами, установленным брендами, а также консьерж-сервис для тех, кто заказывает эксклюзивные обручальные кольца и тех, кто ищет уникальные предметы. Мы рады представить нашу новую платформу и альтернативный опыт покупки ювелирных изделий», - агентство процитировало президента WP Diamonds Эндрю Брауна (Andrew Brown).

WP Diamonds перепродает товары таких известных брендов, как Rolex, Cartier, Tiffany & Co., David Yurman и других марок.

Компания сообщила, что при продаже украшений дополнительная плата не взимается, и клиенты получают полностью всю заявленную сумму.



Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург