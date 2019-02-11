BlueRock добыла алмаз весом 16,28 карата на руднике Кареевлей

BlueRock Diamonds добыла алмаз ювелирного качества весом 16,28 карата на руднике Кареевлей (Kareevlei) в Южной Африке, которым компания владеет на 74%.Алмаз имеет массу на 4,58 карата больше, чем самый большой камень, добытый до этого."Качество этих алмазов является напоминанием о том, почему мы так уверены в потенциале рудника Кареевлей и перспективах на 2019 год", - сказал генеральный директор BlueRock Адам Воу (Adam Waugh).Последний алмаз был добыт сразу после того, как компания добыла исключительный бриллиант весом 8,97 карата в начале этого месяца, который стал третьим камнем, добытым на Кареевлей, стоимость которого составляет $50 000, согласно независимой оценке.Двумя предыдущими камнями, реализованными за рекордную сумму, стали алмаз весом 7,76 карата, добытый в 2017 году и проданный за $10 070 за карат, и камень массой 10,58 карата, добытый в 2018 году и реализованный за $7 047 за карат.Проект Кареевлей имеет площадь 3 000 гектаров и содержит пять алмазоносных кимберлитовых трубок. Предположительные алмазные запасы четырех трубок (KV1, KV2, KV3 and KV5) составляют 367 000 каратов.