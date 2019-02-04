На израильско-египетской границе задержана банда, совершившая кражу алмазов в IDE

Кража произошла во время Международной алмазной недели, которая проходила в IDE в конце января. Система безопасности IDE обнаружила исчезновение чемодана с бриллиантами во время проведения мероприятия, и в течение нескольких минут отснятый на камеры видеонаблюдения материал был передан полиции.
Президент IDE Йорам Дваш (Yoram Dvash) сказал: «Быстрому аресту подозреваемых способствовало наше непосредственное сотрудничество с израильской полицией и силами безопасности. Система безопасности Израильской алмазной биржи является одной из лучших в мире. Мы будем продолжать делать все необходимо для обеспечения безопасности собственности членов IDE и покупателей на территории алмазного комплекса».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished