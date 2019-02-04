На израильско-египетской границе задержана банда, совершившая кражу алмазов в IDE

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Индийская отрасль драгоценных камней и ювелирных изделий имеет опыт и возможности удовлетворить потребности любого рынка в мире

Колин Шах (Colin Shah), вице-президент Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) - активный участник целого ряда отраслевых инициатив Совета, включая «Белую...

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Индийская ювелирная отрасль двигалась вперед в прошлом и будет двигаться вперед в будущем

Динеш Навадия (Dinesh Navadiya), региональный председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) штата Гуджарат в Индии, также является представителем гуджаратского...

04 февраля 2019

«Русская бриллиантовая линия»: мы не считаем, что талант пробьется сам

Московский международный конкурс ювелирного дизайна «Русская бриллиантовая линия» существует уже десять лет. В конце года были подведены итоги юбилейного конкурса «РБЛ-2018», и 14 декабря в московском Гостином Дворе проходило вручение дипломов победителям...

28 января 2019

Новая система кредитования должна быть полностью обеспечена активами ясного и прозрачного происхождения в товарно-денежном потоке

Эрик А. Йенс (Erik A. Jens), занимавшийся финансированием отрасли драгоценных камней и ювелирных изделий (ДКЮИ) в течение многих лет как финансист, теперь видит вероятность того, что многие банки покинут этот сектор. Он изучает возможности...

21 января 2019

Большинству женщин все равно, добыты их бриллианты из земли или выращены в лаборатории - Алекс Попов, генеральный директор Âme

Алекс Попов, президент Московской алмазной биржи и бывший руководитель Фонда Всемирной алмазной марки (World Diamond Mark Foundation, WDMF), запустил новый ювелирный бренд под названием Âme, ориентированный на дизайн и использующий выращенные...

14 января 2019

На израильско-египетской границе задержана банда, совершившая кражу алмазов в IDE

Сегодня
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Банда из девяти воров, подозреваемых в краже чемодана с алмазами на десятки тысяч долларов на торговой площадке Израильской алмазной биржи (Israel Diamond Exchange, IDE), была арестована на израильско-египетской границе израильской полицией до того, как она смогла покинуть страну.
Кража произошла во время Международной алмазной недели, которая проходила в IDE в конце января. Система безопасности IDE обнаружила исчезновение чемодана с бриллиантами во время проведения мероприятия, и в течение нескольких минут отснятый на камеры видеонаблюдения материал был передан полиции.
Президент IDE Йорам Дваш (Yoram Dvash) сказал: «Быстрому аресту подозреваемых способствовало наше непосредственное сотрудничество с израильской полицией и силами безопасности. Система безопасности Израильской алмазной биржи является одной из лучших в мире. Мы будем продолжать делать все необходимо для обеспечения безопасности собственности членов IDE и покупателей на территории алмазного комплекса».

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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