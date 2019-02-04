На израильско-египетской границе задержана банда, совершившая кражу алмазов в IDE

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Банда из девяти воров, подозреваемых в краже чемодана с алмазами на десятки тысяч долларов на торговой площадке Израильской алмазной биржи (Israel Diamond Exchange, IDE), была арестована на израильско-египетской границе израильской полицией до того, как она смогла покинуть страну.

Кража произошла во время Международной алмазной недели, которая проходила в IDE в конце января. Система безопасности IDE обнаружила исчезновение чемодана с бриллиантами во время проведения мероприятия, и в течение нескольких минут отснятый на камеры видеонаблюдения материал был передан полиции.

Президент IDE Йорам Дваш (Yoram Dvash) сказал: «Быстрому аресту подозреваемых способствовало наше непосредственное сотрудничество с израильской полицией и силами безопасности. Система безопасности Израильской алмазной биржи является одной из лучших в мире. Мы будем продолжать делать все необходимо для обеспечения безопасности собственности членов IDE и покупателей на территории алмазного комплекса».



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished