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14 января 2019

Двенадцатая выставка IIJS Signature GJEPC началась в Мумбае

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Совет по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) открыл двенадцатую выставку Signature IIJS и шестую Индийскую выставку оборудования для производства драгоценных камней и ювелирных изделий (India Gem & Jewellery Machinery Expo, IGJME), которые пройдут с 10 по 13 февраля 2019 года в Национальном выставочном центре «Горегаон» (Goregaon) в Мумбае. 
Д-р Субодх Кумар Агарвал (Subodh Kumar Agarwal), второй главный секретарь промышленного сектора правительства Раджастхан, и Прамод Кумар Агравал, председатель GJEPC, открыли IIJS Signature 2019 в присутствии других высокопоставленных лиц отрасли.  

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Фото: GJEPC


IIJS Signature 2019 примет более 750 экспонентов и представит более 1 400 стендов ювелирных изделий. Ожидается, что выставку посетят 18 000 участников из более чем 325 городов по всей Индии и более чем из 55 стран мира. На выставку приедут делегации покупателей из таких стран, как Великобритания, ОАЭ, Россия, Малайзия, Иран, Шри-Ланка, Бангладеш, Непал и Узбекистан.
Выступая на открытии выставки, Прамод Кумар Агравал заявил: «IIJS Signature является одним из ключевых двигателей будущего роста отрасли и ориентиром для мировой индустрии. Мы поставили перед собой амбициозную цель: увеличить общий объем экспорта драгоценных камней и ювелирных изделий с $42 млрд до $75 млрд к 2025 году. Драгоценности и ювелирные изделия мирового класса, представленные на этой высококлассной выставке, являются кульминацией тяжелой работы отрасли, а  IIJS Signature является важнейшим мероприятием для того, чтобы Индия стала ‘‘Ювелиром для мира’’».
Суреш Прабху (Suresh Prabhu), министр торговли и индустрии Индии, сообщил с помощью видео-связи: «GJEPC является узловым органом для экспорта драгоценных камней и ювелирных изделий с оборотом около $42 млрд в год и обеспечивает работой около 5 миллионов человек, особенно в сельской местности. Этот экспорт приводит к созданию добавочной стоимости и огромных глобальных возможностей для бизнеса и занятости. Бизнес, связанный с драгоценными камнями и ювелирными изделиями, является частью глобальной цепочки поставок и интегрированной экосистемы, которая проходит от Антверпена до Гонконга, Сурата, Мумбая и так далее. Правительство объявило о создании первого в истории Внутреннего совета по драгоценным камням и ювелирным изделиям (Gem & Jewellery Domestic Council, GJC) и комплексной политики в отношении золота - все это приведет к все большему росту для индустрии драгоценных камней и ювелирных изделий и расширению инициативы «Сделай в Индии» (Make in India)».
Субодх Кумар Агарвал добавил: «Правительство штата Раджастхан в настоящее время находится в процессе создания новой промышленной политики, согласно которой единый закон заменит все существующие законы. Для малого и среднего бизнеса мы будем поощрять саморегулирование и освобождение от обязательств в течение 3 лет. Мы хотим сделать Джайпур мировой столицей драгоценных камней и ювелирных изделий».
Шайлеш Сангани (Shailesh Sangani), руководитель подкомитета национальных выставок GJEPC, сказал: «Совет по-прежнему сосредоточен на поддержании конструктивного профиля IIJS Signature, где посетители могут найти привлекательные для всего мира ювелирные изделия, которые стоят классом выше обыкновенных украшений. Наряду с IIJS Signature на 6-й выставке IGJME мы представляем новейшие технологии и оборудование для производства драгоценных камней и ювелирных изделий».
IJS Signature 2019 предоставляет идеальную платформу для ведущих производителей и розничных продавцов страны, чтобы облегчить обмен знаниями об отрасли и рынке, предоставляя возможности сетевого взаимодействия для бизнеса. Кроме того, для экспонентов и покупателей был организован эксклюзивный сетевой вечер «Только по приглашению» для дальнейшего изучения деловых возможностей и укрепления существующих деловых связей.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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