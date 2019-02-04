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09 января 2019

DDT создала цельное кольцо из выращенного в лаборатории алмаза

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Компания Dutch Diamond Technologies (DDT) создала кольцо, сделанное полностью из выращенного в лаборатории алмаза, сообщает HRD Antwerp.
На создание бриллиантового кольца «Проект D» (Project D) у компании ушел год. DDT выпустила кольцо в честь своего десятилетия. 
HRD Antwerp, как сообщается, проведет оценку кольца весом 155 каратов, выращенного с помощью метода химического осаждения из паровой фазы. 

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 Фото: HRD Antwerp


«На наше десятилетие мы хотели создать что-то ошеломительное, что показало бы наше умение владеть инновационными технологиями, - заявил Тон Янссен (Ton Janssen), генеральный директор DDT. - Я думаю, мы более чем преуспели с единственным в своем роде  кольцом «Проект D».  Кольцо было создано в Европе: алмаз был выращен в Германии, огранен в Нидерландах и оценен HRD Antwerp в Бельгии. HRD Antwerp имеет заслуженную репутацию за предоставление совершенной системы оценок благодаря своему сложному оборудованию и преданной команде».
Согласно сообщению, кольцо имеет 133 грани и массу 3 865 каратов. 
До этого сообщалось, что Компания Diamond Foundry совместно с ведущими мировыми дизайнерами - сэром Джонатаном Айвом (Jonathan Ive) и Марком Ньюсоном (Marc Newson) - создала кольцо, сделанное целиком из бриллианта с 3 000 граней.  
Такой новаторский подход к созданию колец стал возможен только недавно благодаря современным технологиям, которые позволяют вырастить достаточно крупные алмазы, чтобы создавать из них цельные кольца. 

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург  

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