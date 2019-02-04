Имейте смелость заняться бенефикацией алмазов - президент Южной Африки

Президент Южной Африки Сирил Рамафоса призвал горнодобывающие компании принять меры по проведению бенефикации алмазов в стране, так как это будет способствовать расширению промышленного потенциала Южной Африки, созданию рабочих мест, а также извлечению большей выгоды от переработки минеральных богатств страны.Он заявил во вторник делегатам во время конференции по горному делу в Кейптауне, что большинство горнодобывающих компаний относились к бенефикации весьма отрицательно.«Они говорили, что они горнодобывающие компании и не намерены заниматься бенефикацией, - сказал Рамафоса. - Имейте смелость и храбрость и займитесь бенефикацией, пусть это слово перестанет быть бранным словом».Он добавил, что некоторые компании видят смысл в местной бенефикации и намерены сотрудничать с правительством для того, чтобы развить эту индустрию.В Южной Африке находятся самые крупные залежи платиновой группы металлов и марганца, крупные запасы золота, алмазов, хромитов и ванадия.Министр минеральных ресурсов ЮАР заявил на той же конференции в понедельник, что спад в местном производстве ювелирных изделий и бенефикации алмазов был вызван бюрократией.Индустрия огранки камней в стране снизилась с обработки 4 500 алмазов двадцать лет назад до 300 в 2018 году.В 2017 году страна произвела 9,68 млн каратов алмазов, средняя цена за карат составила $319, согласно данным Кимберлийского процесса.