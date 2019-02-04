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09 января 2019

Имейте смелость заняться бенефикацией алмазов - президент Южной Африки

Сегодня
Новости

Президент Южной Африки Сирил Рамафоса призвал горнодобывающие компании принять меры по проведению бенефикации алмазов в стране, так как это будет способствовать расширению промышленного потенциала Южной Африки, созданию рабочих мест, а также извлечению большей выгоды от переработки минеральных богатств страны. 
Он заявил во вторник делегатам во время конференции по горному делу в Кейптауне, что большинство горнодобывающих компаний относились к бенефикации весьма отрицательно. 
«Они говорили, что они горнодобывающие компании и не намерены заниматься бенефикацией, - сказал Рамафоса. - Имейте смелость и храбрость и займитесь бенефикацией, пусть это слово перестанет быть бранным словом». 
Он добавил, что некоторые компании видят смысл в местной бенефикации и намерены сотрудничать с правительством для того, чтобы развить эту индустрию. 
В Южной Африке находятся самые крупные залежи платиновой группы металлов и марганца, крупные запасы золота, алмазов, хромитов и ванадия. 
Министр минеральных ресурсов ЮАР заявил на той же конференции в понедельник, что спад в местном производстве ювелирных изделий и бенефикации алмазов был вызван бюрократией. 
Индустрия огранки камней в стране снизилась с обработки 4 500 алмазов двадцать лет назад до 300 в 2018 году.  
В 2017 году страна произвела 9,68 млн каратов алмазов, средняя цена за карат составила $319, согласно данным Кимберлийского процесса. 

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished из Кейптауна, Южная Африка 


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