Ангола намерена создать центр по огранке алмазов в Южной Лунде

Министр минеральных ресурсов страны Диамантино Азеведо (Diamantino Azevedo) сообщил собранию инвесторов в кулуарах конференции по горному делу в Кейптауне, что SODIAM, государственная компания, которая занимается продажей алмазов в Анголе, намерена создать центр в провинции Южная Лунда.
«Заинтересованные компании смогут открыть там свои офисы», - сказал он.
В провинции находится много алмазных месторождений, и расположена шахта Катока (Catoca), четвертая по величине в мире.
В Анголе существует всего один завод по огранке алмазов, и будущий центр сможет обрабатывать около 4 000 каратов алмазов в месяц, сообщают средства массовой информации.
Страна ввела новую политику торговли алмазами, согласно которой, среди всего прочего, производители алмазов должны продавать 20% добытых ими алмазов местным компаниям для огранки.
В прошлом году Ангола произвела 9,4 млн каратов алмазов, но реализовала только 8,47 млн каратов за $1,25 млрд.