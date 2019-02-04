Ангола намерена создать центр по огранке алмазов в Южной Лунде

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Ангола сообщила, что намерена создать центр для компаний, заинтересованных в инвестировании в огранку алмазов, сообщил представитель местной власти.

Министр минеральных ресурсов страны Диамантино Азеведо (Diamantino Azevedo) сообщил собранию инвесторов в кулуарах конференции по горному делу в Кейптауне, что SODIAM, государственная компания, которая занимается продажей алмазов в Анголе, намерена создать центр в провинции Южная Лунда.

«Заинтересованные компании смогут открыть там свои офисы», - сказал он.

В провинции находится много алмазных месторождений, и расположена шахта Катока (Catoca), четвертая по величине в мире.

В Анголе существует всего один завод по огранке алмазов, и будущий центр сможет обрабатывать около 4 000 каратов алмазов в месяц, сообщают средства массовой информации.

Страна ввела новую политику торговли алмазами, согласно которой, среди всего прочего, производители алмазов должны продавать 20% добытых ими алмазов местным компаниям для огранки.

В прошлом году Ангола произвела 9,4 млн каратов алмазов, но реализовала только 8,47 млн каратов за $1,25 млрд.





Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished из Кейптауна, Южная Африка