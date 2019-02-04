Эксклюзив

Индийская ювелирная отрасль двигалась вперед в прошлом и будет двигаться вперед в будущем

Динеш Навадия (Dinesh Navadiya), региональный председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) штата Гуджарат в Индии, также является представителем гуджаратского...

04 февраля 2019

«Русская бриллиантовая линия»: мы не считаем, что талант пробьется сам

Московский международный конкурс ювелирного дизайна «Русская бриллиантовая линия» существует уже десять лет. В конце года были подведены итоги юбилейного конкурса «РБЛ-2018», и 14 декабря в московском Гостином Дворе проходило вручение дипломов победителям...

28 января 2019

Новая система кредитования должна быть полностью обеспечена активами ясного и прозрачного происхождения в товарно-денежном потоке

Эрик А. Йенс (Erik A. Jens), занимавшийся финансированием отрасли драгоценных камней и ювелирных изделий (ДКЮИ) в течение многих лет как финансист, теперь видит вероятность того, что многие банки покинут этот сектор. Он изучает возможности...

21 января 2019

Большинству женщин все равно, добыты их бриллианты из земли или выращены в лаборатории - Алекс Попов, генеральный директор Âme

Алекс Попов, президент Московской алмазной биржи и бывший руководитель Фонда Всемирной алмазной марки (World Diamond Mark Foundation, WDMF), запустил новый ювелирный бренд под названием Âme, ориентированный на дизайн и использующий выращенные...

14 января 2019

В IDE мы стимулируем инновации на всей бирже и даже открыли технологический инкубатор для стартапов – Йорам Дваш

Йорам Дваш (Yoram Dvash), диамантер в первом поколении, в 1991 году основал компанию Y Dvash Diamonds Ltd в Израиле. По мере роста и развития компании под его руководством Дваш присоединился к таким отраслевым организациям, как Израильская ассоциация...

09 января 2019

Вице-президент Эли Авидар покидает CIBJO

Сегодня
Новости

Эли Авидар (Eli Avidar), вице-президент CIBJO, подал в отставку со своей должности во Всемирной ювелирной конфедерации (World Jewellery Confederation), объявив, что планирует баллотироваться на национальный политический пост во время предстоящих парламентских выборов в израильский кнессет, которые состоятся 9 апреля, говорится в пресс-релизе, распространенном CIBJO. 

news_08022019_cibjo.png
Фото: CIBJO


Эли Авидар сказал: «Пять лет назад я имел честь и привилегию быть приглашенным в совет директоров президентом CIBJO доктором Гаэтано Кавальери (Gaetano Cavalieri) и получил возможность работать в качестве вице-президента. В 2007 году я покинул израильское министерство иностранных дел, где я работал дипломатом, и присоединился к алмазной промышленности. Теперь, спустя 12 лет, я чувствую себя обязанным вернуться и служить своему народу в качестве избранного члена израильского кнессета. Я очень ценю свой опыт в алмазной отрасли, и, в частности, период, когда я работал в CIBJO. В частности, я чувствую себя обязанным Гаэтано, который многому научил меня о значении лидерства. Я имею честь считать его своим дорогим другом».
Президент CIBJO д-р Кавальери сообщил: «Мы с сожалением принимаем отставку Эли, но мы приветствуем его причины для этого. Нет более высокого призвания, чем государственная должность, и из нашего опыта Эли обладает таким качеством, как преданность, знаниями, навыками, талантом и мотивацией для того, чтобы стать выдающимся парламентарием. Наша потеря - это выгода для его страны. Мы желаем ему всего наилучшего».
Помимо должности в CIBJO, до 2018 года Эли Авидар занимал должность исполнительного директора Израильской алмазной биржи (Israel Diamond Exchange) и управляющего директора Израильского алмазного института (Israel Diamond Institute).

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished


Версия для печати
О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
©2007-2019
Rough and Polished