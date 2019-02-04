Вице-президент Эли Авидар покидает CIBJO

Эли Авидар (Eli Avidar), вице-президент CIBJO, подал в отставку со своей должности во Всемирной ювелирной конфедерации (World Jewellery Confederation), объявив, что планирует баллотироваться на национальный политический пост во время предстоящих парламентских выборов в израильский кнессет, которые состоятся 9 апреля, говорится в пресс-релизе, распространенном CIBJO.

Фото: CIBJO

Эли Авидар сказал: «Пять лет назад я имел честь и привилегию быть приглашенным в совет директоров президентом CIBJO доктором Гаэтано Кавальери (Gaetano Cavalieri) и получил возможность работать в качестве вице-президента. В 2007 году я покинул израильское министерство иностранных дел, где я работал дипломатом, и присоединился к алмазной промышленности. Теперь, спустя 12 лет, я чувствую себя обязанным вернуться и служить своему народу в качестве избранного члена израильского кнессета. Я очень ценю свой опыт в алмазной отрасли, и, в частности, период, когда я работал в CIBJO. В частности, я чувствую себя обязанным Гаэтано, который многому научил меня о значении лидерства. Я имею честь считать его своим дорогим другом».Президент CIBJO д-р Кавальери сообщил: «Мы с сожалением принимаем отставку Эли, но мы приветствуем его причины для этого. Нет более высокого призвания, чем государственная должность, и из нашего опыта Эли обладает таким качеством, как преданность, знаниями, навыками, талантом и мотивацией для того, чтобы стать выдающимся парламентарием. Наша потеря - это выгода для его страны. Мы желаем ему всего наилучшего».Помимо должности в CIBJO, до 2018 года Эли Авидар занимал должность исполнительного директора Израильской алмазной биржи (Israel Diamond Exchange) и управляющего директора Израильского алмазного института (Israel Diamond Institute).