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09 января 2019

AGD Diamonds получила 4 новые лицензии на геологоразведку

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Новости

agd_diamonds_logo_news.pngAGD Diamonds сообщила, что получила лицензии на разведку алмазов, включая поиски и оценку месторождений алмазов, в Мезенском районе Архангельской области на участках Разломном, Торфяном и Южно‑Верхотинском. Лицензию на разведку участка Круглый компания получила 5 декабря 2018 года. 
Участки, на которых компания будет проводить работы по разведке алмазов, расположены недалеко от алмазного месторождения имени В. Гриба, на котором компания ведет добычу алмазов. 
Главный геолог AGD Diamonds Владимир Щукин заявил, что работа по обнаружению месторождений, возможно, займет много времени, так как компания намерена определить наиболее подходящие методы разведки, чтобы не пропустить залежи алмазов.
«Данные площади для лицензирования были подготовлены геологической службой нашей компании. Поисковые работы на участках ранее проводились, поэтому сейчас необходим тщательный анализ имеющихся геологических материалов, а после этого – выбор такого набора поисковых методов, который позволит не пропустить искомое месторождение. Затем необходимо пройти процесс геологической экспертизы. Работы много, это геологические, геофизические, геохимические, аэрогеофизические методы, различные виды опробования, буровые работы и целый комплекс лабораторных исследований. Срок выполнения работ – 5 лет с момента получения каждой лицензии», - сказал он. 
AGD Diamonds проводит операции по добыче алмазов на алмазном месторождении имени В. Гриба в Архангельской области. В 2018 году компания извлекла из карьера на трубке им. В. Гриба 22 150 тыс. кубометров горной массы, получив 4,5 млн тонн руды. Среди добытых за этот период алмазов пять эксклюзивных камней ювелирного качества общим весом 201,47 карата.   

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург

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