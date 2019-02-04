Gem Diamonds увеличила добычу алмазов в 2018 году

Gem Diamonds заявила, что производство на руднике Летсенг (Letšeng) в Лесото, которым компания владеет на 70%, выросло до 126 875 каратов в 2018 году по сравнению с 111 811 каратами, добытыми годом ранее.Генеральный директор компании Клиффорд Элфик (Clifford Elphick) сообщил, что 2018 год был уникальным, так как компания добыла 15 алмазов весом более 100 каратов, побив рекорд 2015 года, когда фирма добыла 11 алмазов той же массы.В 2018 году компания также произвела рекордное количество камней весом более 20 каратов, добавил он.Элфик сказал, что пересмотренный план разработки рудника привел к значительному снижению общего коэффициента вскрыши рудника Летсенг благодаря более крутым углам откоса, что, как ожидается, приведет к значительному улучшению чистой приведенной стоимости шахты.«В процессе трансформации бизнеса достигнут хороший прогресс, однако рудник по-прежнему находится на пути к достижению кумулятивного 4-летнего целевого показателя в $100 млн, при этом уже реализованные инициативы должны обеспечить $60 млн в течение 4-летнего целевого периода», - сказал он.Компания заявила, что самая высокая цена на алмазы, достигнутая в четвертом квартале, составила $64 067 за розовый алмаз весом 4,06 карата, что также было самой высокой ценой за карат, достигнутой в 2018 году.Gem сообщила, что на первом тендере 2019 года была достигнута высокая средняя цена за карат - $2 004. Это объясняется улучшением качества продукции.