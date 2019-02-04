Эксклюзив

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Динеш Навадия (Dinesh Navadiya), региональный председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) штата Гуджарат в Индии, также является представителем гуджаратского...

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Новая система кредитования должна быть полностью обеспечена активами ясного и прозрачного происхождения в товарно-денежном потоке

Эрик А. Йенс (Erik A. Jens), занимавшийся финансированием отрасли драгоценных камней и ювелирных изделий (ДКЮИ) в течение многих лет как финансист, теперь видит вероятность того, что многие банки покинут этот сектор. Он изучает возможности...

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Большинству женщин все равно, добыты их бриллианты из земли или выращены в лаборатории - Алекс Попов, генеральный директор Âme

Алекс Попов, президент Московской алмазной биржи и бывший руководитель Фонда Всемирной алмазной марки (World Diamond Mark Foundation, WDMF), запустил новый ювелирный бренд под названием Âme, ориентированный на дизайн и использующий выращенные...

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В IDE мы стимулируем инновации на всей бирже и даже открыли технологический инкубатор для стартапов – Йорам Дваш

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09 января 2019

Gem Diamonds увеличила добычу алмазов в 2018 году

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news_21062018_gem.pngGem Diamonds заявила, что производство на руднике Летсенг (Letšeng) в Лесото, которым компания владеет на 70%, выросло до 126 875 каратов в 2018 году по сравнению с 111 811 каратами, добытыми годом ранее. 
Генеральный директор компании Клиффорд Элфик (Clifford Elphick) сообщил, что 2018 год был уникальным, так как компания добыла 15 алмазов весом более 100 каратов, побив рекорд 2015 года, когда фирма добыла 11 алмазов той же массы. 
В 2018 году компания также произвела рекордное количество камней весом более 20 каратов, добавил он. 
Элфик сказал, что пересмотренный план разработки рудника привел к значительному снижению общего коэффициента вскрыши рудника Летсенг благодаря более крутым углам откоса, что, как ожидается, приведет к значительному улучшению чистой приведенной стоимости шахты.
«В процессе трансформации бизнеса достигнут хороший прогресс, однако рудник по-прежнему находится на пути к достижению кумулятивного 4-летнего целевого показателя в $100 млн, при этом уже реализованные инициативы должны обеспечить $60 млн в течение 4-летнего целевого периода», - сказал он.
Компания заявила, что самая высокая цена на алмазы, достигнутая в четвертом квартале, составила $64 067 за розовый алмаз весом 4,06 карата, что также было самой высокой ценой за карат, достигнутой в 2018 году.
Gem сообщила, что на первом тендере 2019 года была достигнута высокая средняя цена за карат - $2 004. Это объясняется улучшением качества продукции.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished из Кейптауна, Южная Африка



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