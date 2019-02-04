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09 января 2019

Мировой спрос на золото в 2018 году вырос на 4% - WGC

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world_gold_council_logo.pngCогласно последнему отчету "Тенденции спроса на золото" (Gold Demand Trends) за год и четвертый квартал, опубликованному Всемирным советом по золоту (World Gold Council, WGC), мировой спрос на золото в 2018 году вырос на 4%, на что повлияла самая крупная покупка золота Центральным банком за последние 50 лет. Однако спрос на ювелирные изделия, который составляет чуть более 50% от общего спроса на золото, был слабым. 
В отчете говорится, что в этом году спрос вырос до 4 345,1 тонны по сравнению с показателем прошлого года в 4 159,9 тонны. Такой спрос соответствовал пятилетнему плану, который в среднем составлял 4 347,5 тонны. 
Центральные банки выкупили 651,5 тонны в течение года, что является вторым рекордным объемом закупок за год, показав рост на 276,7 тонны по сравнению с прошлым годом. С другой стороны, спрос на ювелирные изделия был зафиксирован на уровне 2 200 тонн, что на 1 тонну ниже уровня прошлого года, сказано в отчете. 
Между тем спрос на ювелирные изделия в четвертом квартале снизился на 3%, до 636,2 тонны, из-за замедления экономического роста и торговых трений, сдерживающих потребительские настроения. 
Тем не менее Китай по-прежнему был основным лидером в 2018 году, когда спрос на золото в стране вырос на 3%, до трехлетнего максимума в 672,5 тонны. Спрос на индийские золотые ювелирные изделия в 2018 году немного снизился - до 598 тонн, с 601,9 тонны в 2017 году. Спрос в 4 квартале также незначительно снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 180,1 тонны с 182,4 тонны - из-за осторожности в совершении покупок со стороны потребителей, связанной с неустойчивыми местными ценами на золото.
В США отмечается второй год роста: спрос на ювелирные изделия вырос до 128,4 тонны, увеличившись на 4% по сравнению с прошлым годом и достигнув самого высокого уровня с 2009 года. Однако в четвертом квартале спрос снизился до 48,1 тонны, что стало самым высоким показателем спада с четвертого квартала 2009 года.
Спрос на ювелирные изделия на Ближнем Востоке оставался слабым в связи с тем, что экономические трудности, относительно слабые валюты и последствия налоговых изменений сказались на рынках Ближнего Востока, Ирана и Турции.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished


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