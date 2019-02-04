Южная Африка заявляет, что большинство местных алмазов не подходит для бенефикации в стране

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Южноафриканская компания State Diamond Trader заявила, что большая часть алмазов, производимых в стране, не подходит для местной бенефикации.

Генеральный директор компании Стенли Мнгуни (Stanley Mnguni) сообщил в отчете компании, который попал к Rough&Polished на конференции по горному делу в Кейптауне, что Южная Африка производит алмазы в большом количестве.

«Такое количество алмазов не может быть переработано в стране таким образом, чтобы извлечь из этого выгоду, из-за производственных затрат, которые имеют большое влияние на бенефикацию алмазов в стране», - сказал он.

Мнгуни добавил, что из 74 клиентов State Diamond Trader всего 42 вели активную торговлю алмазами в 2017/2018 году.

State Diamond Trader может покупать 10% алмазов, производимых в стране, в натуральном и стоимостном выражении.

«Несмотря на возможность покупки 10% алмазов, за рассматриваемый год организация намерена выкупить всего 4% камней из-за последствий, связанных с пригодностью алмазного сырья, - сказал он. - Это означает, что State Diamond Trader может приобретать 10% производимых в стране алмазов, однако на такое количество камней нет спроса».

Председатель компании Мервин Карстенс (Mervyn Carstens) сообщил, что совет директоров принял новый стратегический план по улучшению производственных показателей. Он включает в себя стратегию по увеличению количества реализуемых алмазов в каратах на 10% в год, по увеличению бенефикации алмазов ювелирного качества весом от 3 грейнеров и камней почти ювелирного качества любой массы, а также алмазов, использующихся в промышленных целях, весом до 10 000 каратов в год к 2022 году.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished из Кейптауна, Южная Африка