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09 января 2019

АЛРОСА продала на аукционе в Израиле крупные алмазы на $9,6 млн

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АЛРОСА, крупнейшая в мире компания по добыче алмазов, провела в Израиле первый в этом году международный аукцион по продаже алмазов специальных размеров (более 10,8 карата). 

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Фото: АЛРОСА

Компания реализовала 92 крупных алмаза общей массой 1570 карат. Суммарная выручка от реализации составила $9,6 млн. Участие в аукционе принимали фирмы из Израиля, России, Гонконга, Бельгии, Индии, ОАЭ и США.
«Аукцион в Израиле первый в нашем графике на этот год, и мы положительно оцениваем его результаты. До конца года здесь планируется провести еще пять аукционов. Мы также продолжаем анализировать ситуацию на мировом алмазном рынке и видим определенные трудности со спросом, однако в ближайшие два месяца ожидаем его восстановления», - прокомментировал результаты аукциона Евгений Агуреев, член правления, директор ЕСО АЛРОСА.
В 2018 году АЛРОСА провела в Израиле шесть аукционов по продаже алмазов специальных размеров, выручка по итогам года достигла почти $90 млн.

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