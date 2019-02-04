Эксклюзив

Индийская ювелирная отрасль двигалась вперед в прошлом и будет двигаться вперед в будущем

Динеш Навадия (Dinesh Navadiya), региональный председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) штата Гуджарат в Индии, также является представителем гуджаратского...

04 февраля 2019

«Русская бриллиантовая линия»: мы не считаем, что талант пробьется сам

Московский международный конкурс ювелирного дизайна «Русская бриллиантовая линия» существует уже десять лет. В конце года были подведены итоги юбилейного конкурса «РБЛ-2018», и 14 декабря в московском Гостином Дворе проходило вручение дипломов победителям...

28 января 2019

Новая система кредитования должна быть полностью обеспечена активами ясного и прозрачного происхождения в товарно-денежном потоке

Эрик А. Йенс (Erik A. Jens), занимавшийся финансированием отрасли драгоценных камней и ювелирных изделий (ДКЮИ) в течение многих лет как финансист, теперь видит вероятность того, что многие банки покинут этот сектор. Он изучает возможности...

21 января 2019

Большинству женщин все равно, добыты их бриллианты из земли или выращены в лаборатории - Алекс Попов, генеральный директор Âme

Алекс Попов, президент Московской алмазной биржи и бывший руководитель Фонда Всемирной алмазной марки (World Diamond Mark Foundation, WDMF), запустил новый ювелирный бренд под названием Âme, ориентированный на дизайн и использующий выращенные...

14 января 2019

В IDE мы стимулируем инновации на всей бирже и даже открыли технологический инкубатор для стартапов – Йорам Дваш

Йорам Дваш (Yoram Dvash), диамантер в первом поколении, в 1991 году основал компанию Y Dvash Diamonds Ltd в Израиле. По мере роста и развития компании под его руководством Дваш присоединился к таким отраслевым организациям, как Израильская ассоциация...

09 января 2019

Ангольская Endiama намерена получить в этом году прибыль в размере $1,5 млрд

Вчера
Новости

logo_endiama-2.pngАнгольская государственная компания Endiama заявила, что намерена в этом году получить прибыль в размере $1,5 млрд по сравнению с $1,25 млрд, которые компания получила от продажи 8,47 млн каратов алмазов в 2018 году. 
Компания сообщила в презентации, с которой ознакомилось агентство Rough&Polished на проходящей в Кейптауне конференции по горному делу, что в этом году компания намерена произвести 9,6 млн каратов алмазов на своих кимберлитовых и аллювиальных проектах. 
В прошлом году Endiama произвела 9,4 млн каратов. 
Компания владеет тремя первичными кимберлитовыми проектами - Камутуэ (Camutue), Луо (Luo) и Катока (Catoca).
Также компания владеет пакетами акций некоторых вторичных аллювиальных проектов - Читолотоло (Chitolotolo), Чимбонго (Chimbongo), Камбанже (Cambange), Куанго (Cuango) и Луло (Lulo).
Endiama совместно с российской компанией АЛРОСА проводили разведку алмазов на кимберлитовом проекте Луаше (Luaxe).
Месторождение было открыто в 2013 году, на нем возможно добыть 350 млн каратов за 30 лет жизни шахты. 
Endiama является самым крупным в мире производителем алмазов в натуральном выражении. 

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished из Кейптауна, Южная Африка


Версия для печати
О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
©2007-2019
Rough and Polished