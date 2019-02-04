Ангольская Endiama намерена получить в этом году прибыль в размере $1,5 млрд

Компания сообщила в презентации, с которой ознакомилось агентство Rough&Polished на проходящей в Кейптауне конференции по горному делу, что в этом году компания намерена произвести 9,6 млн каратов алмазов на своих кимберлитовых и аллювиальных проектах.
В прошлом году Endiama произвела 9,4 млн каратов.
Компания владеет тремя первичными кимберлитовыми проектами - Камутуэ (Camutue), Луо (Luo) и Катока (Catoca).
Также компания владеет пакетами акций некоторых вторичных аллювиальных проектов - Читолотоло (Chitolotolo), Чимбонго (Chimbongo), Камбанже (Cambange), Куанго (Cuango) и Луло (Lulo).
Endiama совместно с российской компанией АЛРОСА проводили разведку алмазов на кимберлитовом проекте Луаше (Luaxe).
Месторождение было открыто в 2013 году, на нем возможно добыть 350 млн каратов за 30 лет жизни шахты.
Endiama является самым крупным в мире производителем алмазов в натуральном выражении.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished из Кейптауна, Южная Африка