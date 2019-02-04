Ангольская Endiama намерена получить в этом году прибыль в размере $1,5 млрд

Ангольская государственная компания Endiama заявила, что намерена в этом году получить прибыль в размере $1,5 млрд по сравнению с $1,25 млрд, которые компания получила от продажи 8,47 млн каратов алмазов в 2018 году.Компания сообщила в презентации, с которой ознакомилось агентство Rough&Polished на проходящей в Кейптауне конференции по горному делу, что в этом году компания намерена произвести 9,6 млн каратов алмазов на своих кимберлитовых и аллювиальных проектах.В прошлом году Endiama произвела 9,4 млн каратов.Компания владеет тремя первичными кимберлитовыми проектами - Камутуэ (Camutue), Луо (Luo) и Катока (Catoca).Также компания владеет пакетами акций некоторых вторичных аллювиальных проектов - Читолотоло (Chitolotolo), Чимбонго (Chimbongo), Камбанже (Cambange), Куанго (Cuango) и Луло (Lulo).Endiama совместно с российской компанией АЛРОСА проводили разведку алмазов на кимберлитовом проекте Луаше (Luaxe).Месторождение было открыто в 2013 году, на нем возможно добыть 350 млн каратов за 30 лет жизни шахты.Endiama является самым крупным в мире производителем алмазов в натуральном выражении.