Южная Корея отменяет налог на алмазы после обращения KDE к правительству страны

После пяти лет переговоров и интенсивной работы Корейской алмазной биржи в декабре правительство Южной Кореи отменило индивидуальный налог на потребление в размере 26% с импортных бриллиантов, который был введен в 1976 году.
Председатель KDE Нам Чан-Су (Nam Chang-Soo) заявил: «Теперь южнокорейские импортеры алмазов будут пользоваться упрощенным налоговым режимом: пятипроцентным налогом на импорт бриллиантов и десятипроцентным налогом на добавленную стоимость. Мы надеемся, что отмена индивидуального налога на потребление и упрощенные налоги окажут очень положительное влияние на продажи ювелирных изделий с бриллиантами в Южной Корее. Я верю, что мы будем наблюдать большой рост продаж бриллиантов и ювелирных изделий с бриллиантами».
«Совместно с WFDB мы стремимся создавать более совершенные методы ведения бизнеса и показывать бриллианты с положительной стороны для потребителей в Южной Корее. Индивидуальный налог на потребление ограничивает рост и конкурентоспособность отечественной ювелирной отрасли во всем мире. Отмена этого налога будет стимулировать рост ювелирной отрасли на местном и международном уровне. Его отмена не только откроет двери представителям местной ювелирной промышленности, но и иностранным производителям и дилерам бриллиантов с тем, чтобы они смогли закрепиться на рынке. Я также уверен, что эта поправка в налоговой структуре будет способствовать увеличению налоговых поступлений от увеличения официального импорта бриллиантов и ограничит подпольный бриллиантовый бизнес. Это также приведет к оживлению ювелирной промышленности и производства готовых ювелирных изделий с бриллиантами и драгоценными камнями по конкурентоспособным ценам для мировых рынков. Я также верю, что отмена налога будет способствовать увеличению потребления бриллиантов и создаст более высокий спрос на эту продукцию в стране», - добавил он.
Президент WFDB Блом сказал: «Отрадно отметить, что правительства отменяют налоги, которые служат только для ограничения продаж, и создают более простые и логичные налоговые режими. Я поздравляю KDE и ее председателя Нама Чан-Су с проведенной усердной работой и уважаю настойчивость, проявленную в течение последних пяти лет, в доведении дела до сведения их правительства. Жители Южной Кореи любят бриллианты, и я верю, что это изменение налогов увеличит продажи и будет способствовать тому, что иностранные компании примут участие в развитии восьмой по величине экономики мира. Я призываю наших членов биржи по всему миру, работающих в условиях высоких налогов, обратиться к своим правительствам, чтобы снизить налоговые ставки».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished