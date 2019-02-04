Южная Корея отменяет налог на алмазы после обращения KDE к правительству страны

Вчера

Президент Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) Эрни Блом (Ernie Blom) отметил работу Корейской алмазной биржи (Korea Diamond Exchange, KDE), филиала WFDB, которая убедила правительство отменить высокий налог на бриллианты, установленный более сорока лет назад, говорится в пресс-релизе, выпущенном WFDB.

После пяти лет переговоров и интенсивной работы Корейской алмазной биржи в декабре правительство Южной Кореи отменило индивидуальный налог на потребление в размере 26% с импортных бриллиантов, который был введен в 1976 году.

Председатель KDE Нам Чан-Су (Nam Chang-Soo) заявил: «Теперь южнокорейские импортеры алмазов будут пользоваться упрощенным налоговым режимом: пятипроцентным налогом на импорт бриллиантов и десятипроцентным налогом на добавленную стоимость. Мы надеемся, что отмена индивидуального налога на потребление и упрощенные налоги окажут очень положительное влияние на продажи ювелирных изделий с бриллиантами в Южной Корее. Я верю, что мы будем наблюдать большой рост продаж бриллиантов и ювелирных изделий с бриллиантами».

«Совместно с WFDB мы стремимся создавать более совершенные методы ведения бизнеса и показывать бриллианты с положительной стороны для потребителей в Южной Корее. Индивидуальный налог на потребление ограничивает рост и конкурентоспособность отечественной ювелирной отрасли во всем мире. Отмена этого налога будет стимулировать рост ювелирной отрасли на местном и международном уровне. Его отмена не только откроет двери представителям местной ювелирной промышленности, но и иностранным производителям и дилерам бриллиантов с тем, чтобы они смогли закрепиться на рынке. Я также уверен, что эта поправка в налоговой структуре будет способствовать увеличению налоговых поступлений от увеличения официального импорта бриллиантов и ограничит подпольный бриллиантовый бизнес. Это также приведет к оживлению ювелирной промышленности и производства готовых ювелирных изделий с бриллиантами и драгоценными камнями по конкурентоспособным ценам для мировых рынков. Я также верю, что отмена налога будет способствовать увеличению потребления бриллиантов и создаст более высокий спрос на эту продукцию в стране», - добавил он.

Президент WFDB Блом сказал: «Отрадно отметить, что правительства отменяют налоги, которые служат только для ограничения продаж, и создают более простые и логичные налоговые режими. Я поздравляю KDE и ее председателя Нама Чан-Су с проведенной усердной работой и уважаю настойчивость, проявленную в течение последних пяти лет, в доведении дела до сведения их правительства. Жители Южной Кореи любят бриллианты, и я верю, что это изменение налогов увеличит продажи и будет способствовать тому, что иностранные компании примут участие в развитии восьмой по величине экономики мира. Я призываю наших членов биржи по всему миру, работающих в условиях высоких налогов, обратиться к своим правительствам, чтобы снизить налоговые ставки».



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished