33 аллювиальные алмазные концессии открыты для инвестиций - Ангола

Вчера

Ангола заявила, что пять коренных алмазных месторождений и 33 аллювиальные концессии свободны для инвестирования.Страна, богатая алмазными месторождениями, на сегодняшний день выделила 65 алмазных концессий.Министерство минеральных ресурсов заявило в сообщении, которое попало к Rough&Polished на конференции по горному делу в Кейптауне, что вторичные месторождения, открытые для инвестиций, включают в себя такие участки, как Луафо (Luafo), Лума (Luma), Лозо (Lozo), Какола (Cacola), Конджо (Conjo) и Китапазунзо (Quitapazunzo).Первичные месторождения - Куанза (Cuanza), Лонга (Longa), Кунене (Cunene) и Куито (Kuito).В прошлом году Ангола ввела новую политику торговли алмазами для того, чтобы увеличить прозрачность и повысить прибыль, получаемую от алмазов.Производители алмазов в Анголе до этого продавали свои алмазы покупателям, отобранным Луандой, с помощью непрозрачной правительственной маркетинговой системы.Согласно новой политике, производители алмазов оставляют за собой право реализовывать до 60% добытого алмазного сырья.