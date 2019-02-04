Эксклюзив

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Динеш Навадия (Dinesh Navadiya), региональный председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) штата Гуджарат в Индии, также является представителем гуджаратского...

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Новая система кредитования должна быть полностью обеспечена активами ясного и прозрачного происхождения в товарно-денежном потоке

Эрик А. Йенс (Erik A. Jens), занимавшийся финансированием отрасли драгоценных камней и ювелирных изделий (ДКЮИ) в течение многих лет как финансист, теперь видит вероятность того, что многие банки покинут этот сектор. Он изучает возможности...

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09 января 2019

33 аллювиальные алмазные концессии открыты для инвестиций - Ангола

Вчера
Новости

Ангола заявила, что пять коренных алмазных месторождений и 33 аллювиальные концессии свободны для инвестирования. 
Страна, богатая алмазными месторождениями, на сегодняшний день выделила 65 алмазных концессий. 
Министерство минеральных ресурсов заявило в сообщении, которое попало к Rough&Polished на конференции по горному делу в Кейптауне, что вторичные месторождения, открытые для инвестиций, включают в себя такие участки, как Луафо (Luafo), Лума (Luma), Лозо (Lozo), Какола (Cacola), Конджо (Conjo) и Китапазунзо (Quitapazunzo).
Первичные месторождения - Куанза (Cuanza), Лонга (Longa), Кунене (Cunene) и Куито (Kuito).
В прошлом году Ангола ввела новую политику торговли алмазами для того, чтобы увеличить прозрачность и повысить прибыль, получаемую от алмазов. 
Производители алмазов в Анголе до этого продавали свои алмазы покупателям, отобранным Луандой, с помощью непрозрачной правительственной маркетинговой системы.
Согласно новой политике, производители алмазов оставляют за собой право реализовывать до 60% добытого алмазного сырья. 

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished из Кейптауна, Южная Африка





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