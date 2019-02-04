RAPNET вводит торговлю ювелирными изделиями

Вчера

RapNet, ведущая международная профессиональная сеть по торговле бриллиантами, объявила о введении ювелирных изделий в свою глобальную торговую сеть. Теперь участники RapNet могут загружать изображения ювелирных изделий и данные, выполнять подробный поиск и напрямую торговать ювелирными изделиями друг с другом без каких-либо сборов или комиссий, говорится в пресс-релизе компании, посвященном этому событию. За пользование данной услугой дополнительная плата не взимается.

Добавление ювелирных изделий в RapNet обеспечит значительную добавленную стоимость для членов сети и, как ожидается, значительно расширит их число и охватит глобальную торговлю ювелирными изделиями. В настоящее время RapNet охватывает более 1,5 млн бриллиантов на сумму более $7,4 млрд, а также сеть участников в 97 странах.

«В последние годы наше участие в розничной ювелирной торговле чрезвычайно повысилось, и многие традиционные поставщики бриллиантов начали предлагать ювелирные линии. Сеть RapNet теперь предоставляет одну платформу, которая отвечает всем их потребностям в торговле ювелирными изделиями и бриллиантами. Мы рады, что ювелирная торговля займет свое место на RapNet, и охотно предоставим больше возможностей для наших членов, чтобы они могли увеличить свою прибыль», - заявил Савиль Стерн (Saville Stern), генеральный директор RapNet.





Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough&Polished