Эксклюзив

Индийская ювелирная отрасль двигалась вперед в прошлом и будет двигаться вперед в будущем

Динеш Навадия (Dinesh Navadiya), региональный председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) штата Гуджарат в Индии, также является представителем гуджаратского...

04 февраля 2019

«Русская бриллиантовая линия»: мы не считаем, что талант пробьется сам

Московский международный конкурс ювелирного дизайна «Русская бриллиантовая линия» существует уже десять лет. В конце года были подведены итоги юбилейного конкурса «РБЛ-2018», и 14 декабря в московском Гостином Дворе проходило вручение дипломов победителям...

28 января 2019

Новая система кредитования должна быть полностью обеспечена активами ясного и прозрачного происхождения в товарно-денежном потоке

Эрик А. Йенс (Erik A. Jens), занимавшийся финансированием отрасли драгоценных камней и ювелирных изделий (ДКЮИ) в течение многих лет как финансист, теперь видит вероятность того, что многие банки покинут этот сектор. Он изучает возможности...

21 января 2019

Большинству женщин все равно, добыты их бриллианты из земли или выращены в лаборатории - Алекс Попов, генеральный директор Âme

Алекс Попов, президент Московской алмазной биржи и бывший руководитель Фонда Всемирной алмазной марки (World Diamond Mark Foundation, WDMF), запустил новый ювелирный бренд под названием Âme, ориентированный на дизайн и использующий выращенные...

14 января 2019

В IDE мы стимулируем инновации на всей бирже и даже открыли технологический инкубатор для стартапов – Йорам Дваш

Йорам Дваш (Yoram Dvash), диамантер в первом поколении, в 1991 году основал компанию Y Dvash Diamonds Ltd в Израиле. По мере роста и развития компании под его руководством Дваш присоединился к таким отраслевым организациям, как Израильская ассоциация...

09 января 2019

RAPNET вводит торговлю ювелирными изделиями

Вчера
Новости

RapNet, ведущая международная профессиональная сеть по торговле бриллиантами, объявила о введении ювелирных изделий в свою глобальную торговую сеть. Теперь участники RapNet могут загружать изображения ювелирных изделий и данные, выполнять подробный поиск и напрямую торговать ювелирными изделиями друг с другом без каких-либо сборов или комиссий, говорится в пресс-релизе компании, посвященном этому событию. За пользование данной услугой дополнительная плата не взимается.
Добавление ювелирных изделий в RapNet обеспечит значительную добавленную стоимость для членов сети и, как ожидается, значительно расширит их число и охватит глобальную торговлю ювелирными изделиями. В настоящее время RapNet охватывает более 1,5 млн бриллиантов на сумму более $7,4 млрд, а также сеть участников в 97 странах.
«В последние годы наше участие в розничной ювелирной торговле чрезвычайно повысилось, и многие традиционные поставщики бриллиантов начали предлагать ювелирные линии. Сеть RapNet теперь предоставляет одну платформу, которая отвечает всем их потребностям в торговле ювелирными изделиями и бриллиантами. Мы рады, что ювелирная торговля займет свое место на RapNet, и охотно предоставим больше возможностей для наших членов, чтобы они могли увеличить свою прибыль», - заявил Савиль Стерн (Saville Stern), генеральный директор RapNet.

Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough&Polished


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