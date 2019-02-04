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Индекс цен на бриллианты фантазийных цветов остается стабильным в четвертом квартале 2018 года

Вчера
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Фонд изучения цветных фантазийных бриллиантов (Fancy Color Research Foundation, FCRF) сообщил, что в четвертом квартале 2018 года цены на бриллианты фантазийных цветов любой насыщенности и размера стабилизировались. 

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    Фото: FCRF


Согласно сообщению, индекс цен на фантазийные цветные бриллианты (Fancy Color Diamond Index, FCDI) показывает, что в четвертом квартале цены на бриллианты фантазийного голубого цвета увеличились на 0,8%, а на камни насыщенного голубого цвета - на 1,9%. Цены на розовые бриллианты остались стабильными, в то время как цены на категорию розовых бриллиантов весом 2 карата поднялись на 1,1%, а цены на розовые бриллианты насыщенного фантазийного оттенка увеличились на 2,1%. Однако цены на розовые бриллианты весом 10 каратов снизились на 0,8%. Цены на бриллианты желтого фантазийного цвета снизились на 1,5% за рассматриваемый период, а цены на категорию камней насыщенного желтого цвета массой 5 каратов увеличились на 1,2%.
За 2018 год индекс цен на фантазийные цветные бриллианты вырос на 0,2%. Цены на голубые камни увеличились на 4,1% (цены на камни весом 1-1,5 карата выросли на 9,1%), цены на желтые камни упали на 2,1% (цены на желтые бриллианты фантазийного цвета снизились на 3,9%), а цены на розовые камни остались стабильными. 
Стоит отметить, что в 2018 году цены на все категории бриллиантов интенсивно-фантазийного цвета и насыщенного фантазийного цвета выросли на 0,7% и 1,5%, соответственно, в то время как цены на категорию фантазийных цветов снизились на 1,4%. 
Джим Паундс (Jim Pounds), член консультативного совета FCRF, заявил: «За последние три года мы наблюдали, как бриллианты насыщенного желтого цвета наполняли рынок. Большинство из них было добыто на трубке Мизери (Misery) на руднике Екати (Ekati) в Канаде. Однако по мере того как рудник переходит от производства алмазов открытом способом к подземному производству, в 2019-м будет добыто значительно меньшее количество камней. Поэтому мы ожидаем небольшой рост цен на категорию камней желтого насыщенного цвета».

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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