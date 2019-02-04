Боаз Молдавски избран председателем IDI

Боаз Молдавски (Boaz Moldawsky), который последний год исполнял обязанности председателя Израильского алмазного института (Israel Diamond Institute, IDI), был избран советом директоров председателем института на трехлетний срок, говорится в пресс-релизе, распространенном IDI.Диамантер во втором поколении Боаз Молдавски является одним из генеральных директоров Moldawsky Group, которая специализируется на алмазах, недвижимости и технологиях.Молдавски работал в качестве заместителя президента Израильской алмазной биржи (Israel Diamond Exchange), председателем комитета финансов и был членом совета директоров Ассоциации производителей бриллиантов Израиля (Israel Diamond Manufacturers Association).Молдавски сообщил: «Я хочу поблагодарить членов совета директоров за то, что они доверились мне, и я полон решимости сделать все от меня зависящее, чтобы содействовать продвижению израильской алмазной отрасли, укрепить ее и укрепить позиции Израиля в качестве ведущего в мире алмазного центра».