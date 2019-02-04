Эксклюзив

Индийская ювелирная отрасль двигалась вперед в прошлом и будет двигаться вперед в будущем

Динеш Навадия (Dinesh Navadiya), региональный председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) штата Гуджарат в Индии, также является представителем гуджаратского...

04 февраля 2019

«Русская бриллиантовая линия»: мы не считаем, что талант пробьется сам

Московский международный конкурс ювелирного дизайна «Русская бриллиантовая линия» существует уже десять лет. В конце года были подведены итоги юбилейного конкурса «РБЛ-2018», и 14 декабря в московском Гостином Дворе проходило вручение дипломов победителям...

28 января 2019

Новая система кредитования должна быть полностью обеспечена активами ясного и прозрачного происхождения в товарно-денежном потоке

Эрик А. Йенс (Erik A. Jens), занимавшийся финансированием отрасли драгоценных камней и ювелирных изделий (ДКЮИ) в течение многих лет как финансист, теперь видит вероятность того, что многие банки покинут этот сектор. Он изучает возможности...

21 января 2019

Большинству женщин все равно, добыты их бриллианты из земли или выращены в лаборатории - Алекс Попов, генеральный директор Âme

Алекс Попов, президент Московской алмазной биржи и бывший руководитель Фонда Всемирной алмазной марки (World Diamond Mark Foundation, WDMF), запустил новый ювелирный бренд под названием Âme, ориентированный на дизайн и использующий выращенные...

14 января 2019

В IDE мы стимулируем инновации на всей бирже и даже открыли технологический инкубатор для стартапов – Йорам Дваш

Йорам Дваш (Yoram Dvash), диамантер в первом поколении, в 1991 году основал компанию Y Dvash Diamonds Ltd в Израиле. По мере роста и развития компании под его руководством Дваш присоединился к таким отраслевым организациям, как Израильская ассоциация...

09 января 2019

Боаз Молдавски избран председателем IDI

05 февраля 2019
Новости

Боаз Молдавски (Boaz Moldawsky), который последний год исполнял обязанности председателя Израильского алмазного института (Israel Diamond Institute, IDI), был избран советом директоров председателем института на трехлетний срок, говорится в пресс-релизе, распространенном IDI.
Диамантер во втором поколении Боаз Молдавски является одним из генеральных директоров Moldawsky Group, которая специализируется на алмазах, недвижимости и технологиях. 
Молдавски работал в качестве заместителя президента Израильской алмазной биржи (Israel Diamond Exchange), председателем комитета финансов и был членом совета директоров Ассоциации производителей бриллиантов Израиля (Israel Diamond Manufacturers Association). 
Молдавски сообщил: «Я хочу поблагодарить членов совета директоров за то, что они доверились мне, и я полон решимости сделать все от меня зависящее, чтобы содействовать продвижению израильской алмазной отрасли, укрепить ее и укрепить позиции Израиля в качестве ведущего в мире алмазного центра».

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished


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