Бюрократия задерживает бенефикацию алмазов в Южной Африке - власти

Местные представители индустрии производства бриллиантов и бенефикации сообщили Регулирующему органу ЮАР по вопросам алмазов и драгоценных металлов (South African Diamonds and Precious Metals Regulator, SADPMR) о том, что снижение в уровне производства бриллиантов и бенефикации связано с бюрократией, сообщил официальный представитель власти.Индустрия огранки камней в стране снизилась с обработки 4 500 алмазов двадцать лет назад до 300 в 2018 году.«Самым большим беспокойством представителей отрасли является бюрократия при выпуске лицензий», - заявил в понедельник на конференции по горному делу в Кейптауне министр минеральных ресурсов ЮАР Гведе Манташе (Gwede Mantashe).Он заявил, что SADPMR приступил к реализации проекта по определению приоритетов и оптимизации процессов подачи заявок на лицензии.«Время обработки заявлений было значительно сокращено для того, чтобы способствовать привлечению новых участников отрасли и инвесторов к местной бенефикации алмазов», - сказал Манташе.Основная часть бриллиантов страны импортируется, и это привело к значительному сокращению местной промышленности.Согласно данным Кимберлийского процесса, объем производства алмазов в Южной Африке в 2017 году вырос на 147%, до $3,1 млрд.В 2017 году страна произвела 9,68 млн каратов алмазов, средняя цена за карат составила $319.