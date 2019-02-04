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09 января 2019

Бюрократия задерживает бенефикацию алмазов в Южной Африке - власти

05 февраля 2019
Новости

Местные представители индустрии производства бриллиантов и бенефикации сообщили Регулирующему органу ЮАР по вопросам алмазов и драгоценных металлов (South African Diamonds and Precious Metals Regulator, SADPMR) о том, что снижение в уровне производства бриллиантов и бенефикации связано с бюрократией, сообщил официальный представитель власти. 
Индустрия огранки камней в стране снизилась с обработки 4 500 алмазов двадцать лет назад до 300 в 2018 году. 
«Самым большим беспокойством представителей отрасли является бюрократия при выпуске лицензий», - заявил в понедельник на конференции по горному делу в Кейптауне министр минеральных ресурсов ЮАР Гведе Манташе (Gwede Mantashe).
Он заявил, что SADPMR приступил к реализации проекта по определению приоритетов и оптимизации процессов подачи заявок на лицензии.
«Время обработки заявлений было значительно сокращено для того, чтобы способствовать привлечению новых участников отрасли и инвесторов к местной бенефикации алмазов», - сказал Манташе.
Основная часть бриллиантов  страны импортируется, и это привело к значительному сокращению местной промышленности. 
Согласно данным Кимберлийского процесса, объем производства алмазов в Южной Африке в 2017 году вырос на 147%, до $3,1 млрд.
В 2017 году страна произвела 9,68 млн каратов алмазов, средняя цена за карат составила $319.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished из Кейптауна, Южная Африка


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