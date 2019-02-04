Бюрократия задерживает бенефикацию алмазов в Южной Африке - власти

Индустрия огранки камней в стране снизилась с обработки 4 500 алмазов двадцать лет назад до 300 в 2018 году.
«Самым большим беспокойством представителей отрасли является бюрократия при выпуске лицензий», - заявил в понедельник на конференции по горному делу в Кейптауне министр минеральных ресурсов ЮАР Гведе Манташе (Gwede Mantashe).
Он заявил, что SADPMR приступил к реализации проекта по определению приоритетов и оптимизации процессов подачи заявок на лицензии.
«Время обработки заявлений было значительно сокращено для того, чтобы способствовать привлечению новых участников отрасли и инвесторов к местной бенефикации алмазов», - сказал Манташе.
Основная часть бриллиантов страны импортируется, и это привело к значительному сокращению местной промышленности.
Согласно данным Кимберлийского процесса, объем производства алмазов в Южной Африке в 2017 году вырос на 147%, до $3,1 млрд.
В 2017 году страна произвела 9,68 млн каратов алмазов, средняя цена за карат составила $319.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished из Кейптауна, Южная Африка