Эксклюзив

Индийская ювелирная отрасль двигалась вперед в прошлом и будет двигаться вперед в будущем

Динеш Навадия (Dinesh Navadiya), региональный председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) штата Гуджарат в Индии, также является представителем гуджаратского...

04 февраля 2019

«Русская бриллиантовая линия»: мы не считаем, что талант пробьется сам

Московский международный конкурс ювелирного дизайна «Русская бриллиантовая линия» существует уже десять лет. В конце года были подведены итоги юбилейного конкурса «РБЛ-2018», и 14 декабря в московском Гостином Дворе проходило вручение дипломов победителям...

28 января 2019

Новая система кредитования должна быть полностью обеспечена активами ясного и прозрачного происхождения в товарно-денежном потоке

Эрик А. Йенс (Erik A. Jens), занимавшийся финансированием отрасли драгоценных камней и ювелирных изделий (ДКЮИ) в течение многих лет как финансист, теперь видит вероятность того, что многие банки покинут этот сектор. Он изучает возможности...

21 января 2019

Большинству женщин все равно, добыты их бриллианты из земли или выращены в лаборатории - Алекс Попов, генеральный директор Âme

Алекс Попов, президент Московской алмазной биржи и бывший руководитель Фонда Всемирной алмазной марки (World Diamond Mark Foundation, WDMF), запустил новый ювелирный бренд под названием Âme, ориентированный на дизайн и использующий выращенные...

14 января 2019

В IDE мы стимулируем инновации на всей бирже и даже открыли технологический инкубатор для стартапов – Йорам Дваш

Йорам Дваш (Yoram Dvash), диамантер в первом поколении, в 1991 году основал компанию Y Dvash Diamonds Ltd в Израиле. По мере роста и развития компании под его руководством Дваш присоединился к таким отраслевым организациям, как Израильская ассоциация...

09 января 2019

Сотрудников AGD Diamonds наградили за особые достижения в сфере охраны труда

05 февраля 2019
Новости

Сотрудники компании AGD Diamonds, которая разрабатывает алмазное месторождение имени В. Гриба, получили награды за успехи в области  промышленный безопасности и охраны труда, говорится на сайте компании.  

news_05022019_agd.png
            Фото:  AGD Diamonds


Мероприятие прошло 30 января на ГОКе имени В. Гриба. По итогам конкурса компании «Соблюдение требований промышленной безопасности и охраны труда на производственных объектах ГОКа им. В. Гриба» почетными грамотами были награждены четыре работника карьера. Корпоративные награды также заслужили еще тридцать работников компании, проявившие должностную осмотрительность и особые навыки во время работы на фабрике. 
Была отмечена победным кубком и работа в области промышленной безопасности и охраны труда ООО «БелАЗ-Сервис», подрядчика AGD Diamonds.  
AGD Diamonds проводит операции по добыче алмазов на алмазном месторождении имени В. Гриба в Архангельской области. В 2018 году компания извлекла из карьера на трубке им. В. Гриба 22 150 тыс. кубометров горной массы, получив 4,5 млн тонн руды. Среди добытых за этот период алмазов пять эксклюзивных камней ювелирного качества общим весом 201,47 карата.  

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург


Версия для печати
О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
©2007-2019
Rough and Polished