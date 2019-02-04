Сотрудников AGD Diamonds наградили за особые достижения в сфере охраны труда

05 февраля 2019

Сотрудники компании AGD Diamonds, которая разрабатывает алмазное месторождение имени В. Гриба, получили награды за успехи в области промышленный безопасности и охраны труда, говорится на сайте компании.









Фото: AGD Diamonds





Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург



Мероприятие прошло 30 января на ГОКе имени В. Гриба. По итогам конкурса компании «Соблюдение требований промышленной безопасности и охраны труда на производственных объектах ГОКа им. В. Гриба» почетными грамотами были награждены четыре работника карьера. Корпоративные награды также заслужили еще тридцать работников компании, проявившие должностную осмотрительность и особые навыки во время работы на фабрике.Была отмечена победным кубком и работа в области промышленной безопасности и охраны труда ООО «БелАЗ-Сервис», подрядчика AGD Diamonds.AGD Diamonds проводит операции по добыче алмазов на алмазном месторождении имени В. Гриба в Архангельской области. В 2018 году компания извлекла из карьера на трубке им. В. Гриба 22 150 тыс. кубометров горной массы, получив 4,5 млн тонн руды. Среди добытых за этот период алмазов пять эксклюзивных камней ювелирного качества общим весом 201,47 карата.