Diamond Lighthouse запускает новую маркетинговую стратегию для продажи бриллиантов

05 февраля 2019

Компания Diamond Lighthouse представила свою новую маркетинговую стратегию P2P, которая будет осуществляться на площадке для торговли бриллиантами, сообщает longisland.com.

Агентство процитировало менеджера по маркетингу компании Дениэла Роуза (Daniel Rose), который заявил, что Diamond Lighthouse создала надежную торговую платформу, на которой торговцы бриллиантами и покупатели cмогут заключать сделки.

«Несмотря на то, что сейчас большой выбор онлайн-платформ - онлайн-аукционы, такие как eBay, или торговые платформы, как Craigslist, - они не имеют такую обширную аудиторию покупателей бриллиантов, которые нам доверяют и полагаются на нашу платформу для покупки бриллиантов для себя или перепродажи», - сказал он.









Фото: Diamond Lighthouse







Роуз добавил, что ассортимент товаров для этой платформы поступает не только от профессионалов, но и от обычных людей, однако компания может гарантировать качество каждого бриллианта, выставленного на продажу.

Система работает очень просто - необходимо отправить предлагаемый товар в защитной упаковке с помощью курьерской службы UPS, затем работники компании распаковывают товар онлайн и отправляют его на сертификацию к профессионалам из Геммологического института Америки (Gemological Institute of America, GIA). Таким образом, компания обеспечивает гарантию реализуемого товара.

Преимуществом такой платформы является то, что продавцы бриллиантов могут получить разнообразные предложения на их товар и сами выбрать покупателя. Им не нужно платить за доставку или сертификацию их продукции, говорится в сообщении.



Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург