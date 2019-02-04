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09 января 2019

Lucapa готовится к первому тендеру алмазов, добытых на Мотаэ, в Антверпене

05 февраля 2019
Новости

news_02072018_lucapa.pngLucapa Diamond, которая владеет 70% акций рудника Мотаэ (Mothae) в Лесото, заявила, что готовится к первому алмазному тендеру, который пройдет в Антверпене в этом месяце.
Этот аукцион пройдет после того, как на прошлой неделе компания реализовала семь крупных камней весом 498 каратов, добытых на аллювиальном руднике Луло (Lulo) в Анголе, которым компания владеет на 40%, по цене, которая составила $16,7 млн; средняя цена за карат составила $33 530. 
Генеральный директор Lucapa Стивен Везерол (Stephen Wetherall) заявил в сообщении, которое попало к Rough&Polished в понедельник перед выступлением Везерола на горнодобывающей конференции в Кейптауне, что камни специальной категории, добытые на Мотаэ, были белого цвета и имели массу от 78 каратов до 38 каратов; также в этот список попал алмаз желтого цвета весом 89 каратов. 
Lucapa приобрела рудник в 2017 году и установила на нем новую фабрику, оснащенную современными технологиями по добыче алмазов, в частности двумя сепараторами с рентгено-абсорбционной технологией (X-Ray Transmission, XRT) для добычи крупных и редких алмазов типа IIa.
Компания добыла более 4 100 каратов алмазов в ходе программы по выборке проб, проведенной на участках кимберлитовой трубки Мотаэ, запасы которых были неверно определены во время предыдущей пробной добычи алмазов. 
Ранее Lucapa заявила, что компания намерена произвести около 44 000 каратов алмазов на руднике Мотаэ за трехлетний период коммерческой добычи алмазов.  
Независимая оценка ресурсов Мотаэ по JORC составила 1 млн каратов алмазов при смоделированной средней стоимости в $1 063 за карат. Этот результат оценки по JORC является вторым в мире по средней стоимости за карат.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished из Кейптауна, Южная Африка

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