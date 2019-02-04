Союзный бюджет Индии на 2019-2020: GJEPC ожидает, что правительство снизит импортную пошлину в июле

04 февраля 2019

Нынешний министр финансов Индии Пиюш Гоял (Piyush Goyal) объявил 1 февраля сумму союзного бюджета, выделенного правительством Индии, на 2019-2020 финансовый год.

Комментируя промежуточный бюджет, Прамод Кумар Агравал (Pramod Kumar Agrawal), председатель GJEPC, сообщил: «Мы понимаем, что представленный бюджет является голосованием за расходы и не является полным бюджетом. Мы приветствуем усилия правительства по обеспечению прогресса и процветания через бюджет. Правительство ослабило прямые налоги для среднего класса и фермеров, что будет способствовать увеличению спроса на ювелирные изделия в стране. Кроме того, мы надеемся, что вливание капитала в банковский сектор и выход банков из режима срочного устранения недостатков помогут решить проблему нехватки оборотных средств для наших экспортеров. В то же время мы разочарованы тем, что требование о снижении ввозной пошлины на сырье, такое как золото, серебро, бриллианты и цветные камни, не было включено в бюджет. Мы надеемся, что в полном бюджете после голосования требования сектора драгоценных камней и ювелирных изделий будут учтены».

В течение многих десятилетий индийская отрасль драгоценных камней и ювелирных изделий являлась крупнейшим источником поступающей в страну иностранной валюты. В настоящее время на долю этой отрасли приходится 7% ВВП Индии и около 13,52% суммарного объема экспорта товаров из Индии.

Более важным является то, что в этой отрасли занято около 5 млн человек, что имеет огромное влияние на экономику страны. В настоящее время Индия сохраняет мировое лидерство в области огранки и обработки алмазов и некоторых других категорий камней. Представители отрасли надеются, что правительство разрешит многие проблемы и проложит путь индийским экспортерам драгоценных камней и ювелирных изделий для обслуживания международных рынков и достижения к 2022 году целевого показателя экспорта драгоценных камней и ювелирных изделий в размере $60 млрд.





Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished