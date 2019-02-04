Эксклюзив

Индийская ювелирная отрасль двигалась вперед в прошлом и будет двигаться вперед в будущем

Динеш Навадия (Dinesh Navadiya), региональный председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) штата Гуджарат в Индии, также является представителем гуджаратского...

04 февраля 2019

«Русская бриллиантовая линия»: мы не считаем, что талант пробьется сам

Московский международный конкурс ювелирного дизайна «Русская бриллиантовая линия» существует уже десять лет. В конце года были подведены итоги юбилейного конкурса «РБЛ-2018», и 14 декабря в московском Гостином Дворе проходило вручение дипломов победителям...

28 января 2019

Новая система кредитования должна быть полностью обеспечена активами ясного и прозрачного происхождения в товарно-денежном потоке

Эрик А. Йенс (Erik A. Jens), занимавшийся финансированием отрасли драгоценных камней и ювелирных изделий (ДКЮИ) в течение многих лет как финансист, теперь видит вероятность того, что многие банки покинут этот сектор. Он изучает возможности...

21 января 2019

Большинству женщин все равно, добыты их бриллианты из земли или выращены в лаборатории - Алекс Попов, генеральный директор Âme

Алекс Попов, президент Московской алмазной биржи и бывший руководитель Фонда Всемирной алмазной марки (World Diamond Mark Foundation, WDMF), запустил новый ювелирный бренд под названием Âme, ориентированный на дизайн и использующий выращенные...

14 января 2019

В IDE мы стимулируем инновации на всей бирже и даже открыли технологический инкубатор для стартапов – Йорам Дваш

Йорам Дваш (Yoram Dvash), диамантер в первом поколении, в 1991 году основал компанию Y Dvash Diamonds Ltd в Израиле. По мере роста и развития компании под его руководством Дваш присоединился к таким отраслевым организациям, как Израильская ассоциация...

09 января 2019

Союзный бюджет Индии на 2019-2020: GJEPC ожидает, что правительство снизит импортную пошлину в июле

04 февраля 2019
Новости

Нынешний министр финансов Индии Пиюш Гоял (Piyush Goyal) объявил 1 февраля сумму союзного бюджета, выделенного правительством Индии, на 2019-2020 финансовый год.
Комментируя промежуточный бюджет, Прамод Кумар Агравал (Pramod Kumar Agrawal), председатель GJEPC, сообщил: «Мы понимаем, что представленный бюджет является голосованием за расходы и не является полным бюджетом. Мы приветствуем усилия правительства по обеспечению прогресса и процветания через бюджет. Правительство ослабило прямые налоги для среднего класса и фермеров, что будет способствовать увеличению спроса на ювелирные изделия в стране. Кроме того, мы надеемся, что вливание капитала в банковский сектор и выход банков из режима срочного устранения недостатков  помогут решить проблему нехватки оборотных средств для наших экспортеров. В то же время мы разочарованы тем, что требование о снижении ввозной пошлины на сырье, такое как золото, серебро, бриллианты и цветные камни, не было включено в бюджет. Мы надеемся, что в полном бюджете после голосования требования сектора драгоценных камней и ювелирных изделий будут учтены». 
В течение многих десятилетий индийская отрасль драгоценных камней и ювелирных изделий являлась крупнейшим источником поступающей в страну иностранной валюты. В настоящее время на долю этой отрасли приходится 7% ВВП Индии и около 13,52% суммарного объема экспорта товаров из Индии. 
Более важным является то, что в этой отрасли занято около 5 млн человек, что имеет огромное влияние на экономику страны. В настоящее время Индия сохраняет мировое лидерство в области огранки и обработки алмазов и некоторых других категорий камней. Представители отрасли надеются, что правительство разрешит многие проблемы и проложит путь индийским экспортерам драгоценных камней и ювелирных изделий для обслуживания международных рынков и достижения к 2022 году целевого показателя экспорта драгоценных камней и ювелирных изделий в размере $60 млрд. 

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished


Версия для печати
О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
©2007-2019
Rough and Polished