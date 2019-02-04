Производство алмазов Firestone упало до 225 000 каратов, хотя содержание алмазов в руде увеличилось

Компания Firestone Diamonds произвела 224 947 каратов алмазов во втором квартале 2019 финансового года по сравнению с 240 733 каратами алмазов в первом квартале.Всего за год компания произвела 465 680 каратов и идет в соответствии со своим производственным планом на 2019 финансовый год, который составляет 820 000 - 870 000 каратов.Во втором квартале Firestone также начала добывать руду с более высоким содержанием алмазов, которое составляет 25,4 карата на сто тонн руды, по сравнению с первым кварталом, когда содержание алмазов в руде достигло 23,8 карата на сто тонн руды.Тем не менее компания заявила, что содержание алмазов в руде снизится во второй половине финансового года, так как во время сезона дождей добыча будет проводиться на участках в северной части шахты с более низким содержанием алмазов.Также сообщается, что компания реализовала 191 735 каратов алмазов за рассматриваемый период, получив прибыль в размере $ 13,9 млн. Средняя цена за карат составила $72.«Мы получили приемлемые результаты работы во втором квартале, за исключением поломки промывочного устройства в ноябре. Наши параметры производства вернулись в норму, и мы сможем выполнить наш производственный план к концу года, - сообщил генеральный директор Firestone Пол Босма (Paul Bosma). - Спрос на мелкие низкокачественные алмазы снова снизился во время второго квартала, хотя во время продаж в декабре цены стабилизировались и находились на том же уровне во время январских продаж».Босма отметил, что спрос на крупные и качественные камни оставался высоким.