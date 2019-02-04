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09 января 2019

Производство алмазов Firestone упало до 225 000 каратов, хотя содержание алмазов в руде увеличилось

04 февраля 2019
Новости

firestone_diamonds_logo.pngКомпания Firestone Diamonds произвела 224 947 каратов алмазов во втором квартале 2019 финансового года по сравнению с 240 733 каратами алмазов в первом квартале. 
Всего за год компания произвела 465 680 каратов и идет в соответствии со своим производственным планом на 2019 финансовый год, который составляет 820 000 - 870 000 каратов.
Во втором квартале Firestone также начала добывать руду с более высоким содержанием алмазов, которое составляет 25,4 карата на сто тонн руды, по сравнению с первым кварталом, когда содержание алмазов в руде достигло 23,8 карата на сто тонн руды. 
Тем не менее компания заявила, что содержание алмазов в руде снизится во второй половине финансового года, так как во время сезона дождей добыча будет проводиться на участках в северной части шахты с более низким содержанием алмазов.
Также сообщается, что компания реализовала 191 735 каратов алмазов за рассматриваемый период, получив прибыль в размере $ 13,9 млн. Средняя цена за карат составила $72.
«Мы получили приемлемые результаты работы во втором квартале, за исключением поломки промывочного устройства в ноябре. Наши параметры производства вернулись в норму, и мы сможем выполнить наш производственный план к концу года, - сообщил генеральный директор Firestone Пол Босма (Paul Bosma). - Спрос на мелкие низкокачественные алмазы снова снизился во время второго квартала, хотя во время продаж в декабре цены стабилизировались и находились на том же уровне во время январских продаж».
Босма отметил, что спрос на крупные и качественные камни оставался высоким. 

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished из Кейптауна, Южная Африка


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