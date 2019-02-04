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09 января 2019

Конференция по вопросам горнодобывающей промышленности в Африке началась

04 февраля 2019
Новости

Двадцать пятая конференция «Инвестиции в африканскую горнодобывающую промышленность» (Investing in African Mining Indaba), которая считается одним из крупнейших мероприятий для горнодобывающих компаний, инвесторов и представителей власти на континенте, началась сегодня в Кейптауне, Южная Африка. 
Темой конференции 2019 года является «Создание устойчивого экономического роста Африки».
Организаторы мероприятия заявили, что конференция этого года является полностью обновленной версией 2018 года - она в большей степени ориентирована на сегментированную аудиторию, в частности на юниорные горнодобывающие компании и инвесторов.
Президент Южной Африки Сирил Рамафоса и его коллега из Ганы, как ожидается, выступят с речью на мероприятии.
Тысячи профессионалов из горнодобывающих компаний, инвестиционных фирм, правительства, а также поставщики профессиональных услуг, связанных с горной добычей, посетят эту промышленную конференцию, которая будет длиться четыре дня. 

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished из Кейптауна, Южная Африка

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