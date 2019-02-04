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09 января 2019

Taché и Samir Gems приобрели алмаз «Роза Као»

04 февраля 2019
Новости

Taché Company и Samir Gems сообщили, что совместно приобрели алмаз «Роза Као» (The Rose of Kao), добытый в Лесото. 
Сумма, за которую был приобретен алмаз фантазийного розового цвета весом 29,59 карата, осталась не раскрытой. 

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Фото: Taché


Однако сообщается, что компания Namakwa Diamonds, которая добыла алмаз, сохранила свою долю владения камнем.
Согласно пресс-релизу, распространенному Taché и Samir Gems, компании уже имели успешный опыт такого совместного сотрудничества с горнодобывающими компаниями.
Namakwa Diamonds разрабатывает полностью принадлежащую ей шахту Кao (Kao) в Лесото, которая известна своими запасами розовых и фантазийных алмазов. 

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург

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