Taché и Samir Gems приобрели алмаз «Роза Као»

Сумма, за которую был приобретен алмаз фантазийного розового цвета весом 29,59 карата, осталась не раскрытой.
Однако сообщается, что компания Namakwa Diamonds, которая добыла алмаз, сохранила свою долю владения камнем.
Согласно пресс-релизу, распространенному Taché и Samir Gems, компании уже имели успешный опыт такого совместного сотрудничества с горнодобывающими компаниями.
Namakwa Diamonds разрабатывает полностью принадлежащую ей шахту Кao (Kao) в Лесото, которая известна своими запасами розовых и фантазийных алмазов.
Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург