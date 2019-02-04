Taché и Samir Gems приобрели алмаз «Роза Као»

04 февраля 2019

Taché Company и Samir Gems сообщили, что совместно приобрели алмаз «Роза Као» (The Rose of Kao), добытый в Лесото.

Сумма, за которую был приобретен алмаз фантазийного розового цвета весом 29,59 карата, осталась не раскрытой.





Фото: Taché







Однако сообщается, что компания Namakwa Diamonds, которая добыла алмаз, сохранила свою долю владения камнем.

Согласно пресс-релизу, распространенному Taché и Samir Gems, компании уже имели успешный опыт такого совместного сотрудничества с горнодобывающими компаниями.

Namakwa Diamonds разрабатывает полностью принадлежащую ей шахту Кao (Kao) в Лесото, которая известна своими запасами розовых и фантазийных алмазов.



Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург



