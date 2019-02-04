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09 января 2019

Mountain Province включила фантазийный ярко-желтый алмаз весом 60 каратов в февральскую торговую сессию

04 февраля 2019
Новости

Mountain Province Diamonds Inc. объявила о включении алмаза исключительного качества весом 60,59 карата в свою февральскую торговую сессию. Этот фантазийный минерал ярко-желтого цвета был добыт на принадлежащей компании шахте Гачо Куэй (Gahcho Kué) в октябре 2018 года. 

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Фото: Mountain Province


«Добыча этого алмаза демонстрирует нашу способность производить очень крупные высококачественные и необычные цветные алмазы. Мы весьма рады, что можем включить его в нашу предстоящую продажу и предоставить нашим клиентам возможность принять участие в торгах за этот исторически важный экземпляр продукции шахты», - прокомментировал Рид Макки (Reid Mackie), вице-президент компании по алмазному маркетингу.
Кроме того, на торги будут выставлены более 50 других крупных высококачественных белых и цветных алмазов.
Просмотры будут проходить с 11 по 21 февраля в офисах брокерской фирмы Bonas-Couzyn в бельгийском Антверпене.
Шахта Гачо Куэй, расположенная на краю Полярного круга Канады, является крупнейшим и самым алмазоносным новым рудником в мире. С начала производства в конце 2016 года он зарекомендовал себя как постоянный производитель исключительных крупных алмазов ювелирного качества.
Mountain Province в 2018 году продала более 400 алмазов весом более 10,8 карата.

Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough&Polished

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