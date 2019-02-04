Mountain Province включила фантазийный ярко-желтый алмаз весом 60 каратов в февральскую торговую сессию

«Добыча этого алмаза демонстрирует нашу способность производить очень крупные высококачественные и необычные цветные алмазы. Мы весьма рады, что можем включить его в нашу предстоящую продажу и предоставить нашим клиентам возможность принять участие в торгах за этот исторически важный экземпляр продукции шахты», - прокомментировал Рид Макки (Reid Mackie), вице-президент компании по алмазному маркетингу.
Кроме того, на торги будут выставлены более 50 других крупных высококачественных белых и цветных алмазов.
Просмотры будут проходить с 11 по 21 февраля в офисах брокерской фирмы Bonas-Couzyn в бельгийском Антверпене.
Шахта Гачо Куэй, расположенная на краю Полярного круга Канады, является крупнейшим и самым алмазоносным новым рудником в мире. С начала производства в конце 2016 года он зарекомендовал себя как постоянный производитель исключительных крупных алмазов ювелирного качества.
Mountain Province в 2018 году продала более 400 алмазов весом более 10,8 карата.