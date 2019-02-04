«ЭСТЕТ» представит свои лучшие ювелирные изделия на выставке «JUNWEX ПЕТЕРБУРГ»

01 февраля 2019

Ювелирный дом «ЭСТЕТ» сообщил, что представит на ювелирной выставке «JUNWEX ПЕТЕРБУРГ», которая пройдет с 6 по 10 февраля в Санкт-Петербурге, свою лучшую продукцию, а также новинки, которые обещают быть хитами продаж в наступившем сезоне.

Премиальный семейный бренд GEVORKYAN представит на выставке свои самые востребованные коллекции, такие как Fairy Tale, Symphony of Colors, Aphrodite, Dolce Vita, Elegance, Garden и другие. Разнообразие и наполнение коллекций объединяют элегантность, изысканность и тонкое чувство стиля.













Фото: GEVORKYAN



Как ожидается, ювелирный дом «ЭСТЕТ» представит сразу несколько новых коллекций: «Райский сад» (изделия без вставок с преобладанием цветочной тематики); «Viva Italia» (европейский шик, изделия без вставок с гладкой поверхностью, без ажуров); «Пандора» (изделия с фианитовой россыпью); «Rose» (изделия с фианитами в металле); «Two line» (комбинированные изделия с фианитами, дизайн которых построен на креативном сочетании двух линий); «NEVER OLD» (изделия с фианитами, воплощающие современное понимание модной классики). Главный тренд сезона - изделия в стиле геометрических форм – отражен в новой коллекции, которая так и называется - «Геометрия».

Выставка пройдет по адресу г. Санкт-Петербург, КВЦ «Экспофорум», Петербургское шоссе, 64/1, Павильон «G», стенд «G-201».



Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург