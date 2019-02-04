Эксклюзив

Индийская ювелирная отрасль двигалась вперед в прошлом и будет двигаться вперед в будущем

Динеш Навадия (Dinesh Navadiya), региональный председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) штата Гуджарат в Индии, также является представителем гуджаратского...

04 февраля 2019

«Русская бриллиантовая линия»: мы не считаем, что талант пробьется сам

Московский международный конкурс ювелирного дизайна «Русская бриллиантовая линия» существует уже десять лет. В конце года были подведены итоги юбилейного конкурса «РБЛ-2018», и 14 декабря в московском Гостином Дворе проходило вручение дипломов победителям...

28 января 2019

Новая система кредитования должна быть полностью обеспечена активами ясного и прозрачного происхождения в товарно-денежном потоке

Эрик А. Йенс (Erik A. Jens), занимавшийся финансированием отрасли драгоценных камней и ювелирных изделий (ДКЮИ) в течение многих лет как финансист, теперь видит вероятность того, что многие банки покинут этот сектор. Он изучает возможности...

21 января 2019

Большинству женщин все равно, добыты их бриллианты из земли или выращены в лаборатории - Алекс Попов, генеральный директор Âme

Алекс Попов, президент Московской алмазной биржи и бывший руководитель Фонда Всемирной алмазной марки (World Diamond Mark Foundation, WDMF), запустил новый ювелирный бренд под названием Âme, ориентированный на дизайн и использующий выращенные...

14 января 2019

В IDE мы стимулируем инновации на всей бирже и даже открыли технологический инкубатор для стартапов – Йорам Дваш

Йорам Дваш (Yoram Dvash), диамантер в первом поколении, в 1991 году основал компанию Y Dvash Diamonds Ltd в Израиле. По мере роста и развития компании под его руководством Дваш присоединился к таким отраслевым организациям, как Израильская ассоциация...

09 января 2019

«ЭСТЕТ» представит свои лучшие ювелирные изделия на выставке «JUNWEX ПЕТЕРБУРГ»

01 февраля 2019
Новости

Ювелирный дом «ЭСТЕТ» сообщил, что представит на ювелирной выставке «JUNWEX ПЕТЕРБУРГ», которая пройдет с 6 по 10 февраля в Санкт-Петербурге, свою лучшую продукцию, а также новинки, которые обещают быть хитами продаж в наступившем сезоне.
Премиальный семейный бренд  GEVORKYAN представит на выставке свои самые востребованные коллекции, такие как Fairy Tale, Symphony of Colors, Aphrodite, Dolce Vita, Elegance, Garden и другие. Разнообразие и наполнение коллекций объединяют элегантность, изысканность и тонкое чувство стиля. 

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                                    Фото: GEVORKYAN

Как ожидается, ювелирный дом «ЭСТЕТ» представит сразу несколько новых коллекций: «Райский сад» (изделия без вставок с преобладанием цветочной тематики); «Viva Italia» (европейский шик, изделия без вставок с гладкой поверхностью, без ажуров);  «Пандора» (изделия с фианитовой россыпью); «Rose» (изделия с фианитами в металле);  «Two line» (комбинированные изделия с фианитами, дизайн которых построен на креативном сочетании двух линий); «NEVER OLD» (изделия с фианитами, воплощающие современное понимание модной классики). Главный тренд сезона - изделия в стиле геометрических форм – отражен в новой коллекции, которая так и называется - «Геометрия».
Выставка пройдет по адресу г. Санкт-Петербург, КВЦ «Экспофорум», Петербургское шоссе, 64/1,  Павильон «G», стенд «G-201».

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург 

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