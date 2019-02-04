Президент Tsodilo уходит в отставку

01 февраля 2019

Tsodilo Resources заявила, что Микиэль де Уит (Michiel de Wit) ушел с поста президента и генерального директора компании.

Фирма, проводящая операции по разведке алмазов и драгоценных металлов и зарегистрированная на фондовой бирже Торонто, сообщила, что Алистер Джеффкоут (Alistair Jeffcoate) сменил Уита на его должности.

Уит согласился остаться в компании в качестве технического советника.

За период работы Уита Tsodilo завершила первую стадию оценки участка BK16 на кимберлитовом месторождении Орапа (Orapa) в Ботсване.

Независимая оценка кимберлитовой трубки BK16, проведенная в ноябре прошлого года, показала, что стоимость алмазов, добытых на участке, может составить от $710 до $386 за карат при содержании алмазов в 8-11 каратов на сто тонн руды.

BK16 содержит высокоценные алмазы определенных форм, которые пользуются спросом на рынке.

3,8% протестированных алмазов относятся к типу IIa и в большинстве имеют цвет D.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished