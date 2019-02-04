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Индийская ювелирная отрасль двигалась вперед в прошлом и будет двигаться вперед в будущем

Динеш Навадия (Dinesh Navadiya), региональный председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) штата Гуджарат в Индии, также является представителем гуджаратского...

04 февраля 2019

«Русская бриллиантовая линия»: мы не считаем, что талант пробьется сам

Московский международный конкурс ювелирного дизайна «Русская бриллиантовая линия» существует уже десять лет. В конце года были подведены итоги юбилейного конкурса «РБЛ-2018», и 14 декабря в московском Гостином Дворе проходило вручение дипломов победителям...

28 января 2019

Новая система кредитования должна быть полностью обеспечена активами ясного и прозрачного происхождения в товарно-денежном потоке

Эрик А. Йенс (Erik A. Jens), занимавшийся финансированием отрасли драгоценных камней и ювелирных изделий (ДКЮИ) в течение многих лет как финансист, теперь видит вероятность того, что многие банки покинут этот сектор. Он изучает возможности...

21 января 2019

Большинству женщин все равно, добыты их бриллианты из земли или выращены в лаборатории - Алекс Попов, генеральный директор Âme

Алекс Попов, президент Московской алмазной биржи и бывший руководитель Фонда Всемирной алмазной марки (World Diamond Mark Foundation, WDMF), запустил новый ювелирный бренд под названием Âme, ориентированный на дизайн и использующий выращенные...

14 января 2019

В IDE мы стимулируем инновации на всей бирже и даже открыли технологический инкубатор для стартапов – Йорам Дваш

Йорам Дваш (Yoram Dvash), диамантер в первом поколении, в 1991 году основал компанию Y Dvash Diamonds Ltd в Израиле. По мере роста и развития компании под его руководством Дваш присоединился к таким отраслевым организациям, как Израильская ассоциация...

09 января 2019

Президент Tsodilo уходит в отставку

01 февраля 2019
Новости

Tsodilo Resources заявила, что Микиэль де Уит (Michiel de Wit) ушел с поста президента и генерального директора компании. 
Фирма, проводящая операции по разведке алмазов и драгоценных металлов и зарегистрированная на фондовой бирже Торонто, сообщила, что Алистер Джеффкоут (Alistair Jeffcoate) сменил Уита на его должности. 
Уит согласился остаться в компании в качестве технического советника.
За период работы Уита Tsodilo завершила первую стадию оценки участка BK16 на кимберлитовом месторождении Орапа (Orapa) в Ботсване. 
Независимая оценка кимберлитовой трубки BK16, проведенная в ноябре прошлого года, показала, что стоимость алмазов, добытых на участке, может составить от $710 до $386 за карат при содержании алмазов в 8-11 каратов на сто тонн руды. 
BK16 содержит высокоценные алмазы определенных форм, которые пользуются спросом на рынке.
3,8% протестированных алмазов относятся к типу IIa и в большинстве имеют цвет D.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished


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