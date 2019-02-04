Первый ангольский алмазный тендер принес $16,7 млн - Lucapa

01 февраля 2019

Lucapa Diamond заявила, что семь крупных алмазов весом 498 каратов, добытых на аллювиальном руднике Луло (Lulo) в Анголе, которым компания владеет на 40%, были реализованы за $16,7 млн по средней цене, которая составила $33 530 за карат.

Вместе с этим тендером общие продажи алмазов с Луло достигли $141 млн, средняя цена за карат составила $2 105.









Фото: Lucapa Diamond







Lucapa заявила, что необыкновенно высокий уровень цен, полученный от продаж алмазов Луло, показывает высококонкурентность торгов, в которых приняли участие ведущие международные диамантеры и производители крупных бриллиантов из 8 стран.

Аукцион был организован в Луанде компанией SODIAM, государственной фирмой, которая занимается реализацией алмазов в Анголе.

Это событие стало новым рассветом для ангольской алмазодобывающей промышленности, поскольку это были первые камни, добытые в Анголе и предложенные для продажи в конкурсном тендере в рамках новой политики маркетинга алмазов, принятой президентом Жуаном Лоренсу.

До этого производители алмазов в Анголе продавали свое алмазное сырье покупателям, отобранным Луандой, и для продаж использовалась непрозрачная государственная система маркетинга.

Ангола, которая на данный момент является пятым самым крупным производителем алмазов в мире, к 2022 году хочет стать одной из двух стран, которые производят самое большое количество алмазов.

В прошлом году страна произвела 9,4 млн каратов алмазов.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished