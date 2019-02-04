Первый ангольский алмазный тендер принес $16,7 млн - Lucapa

Вместе с этим тендером общие продажи алмазов с Луло достигли $141 млн, средняя цена за карат составила $2 105.
Lucapa заявила, что необыкновенно высокий уровень цен, полученный от продаж алмазов Луло, показывает высококонкурентность торгов, в которых приняли участие ведущие международные диамантеры и производители крупных бриллиантов из 8 стран.
Аукцион был организован в Луанде компанией SODIAM, государственной фирмой, которая занимается реализацией алмазов в Анголе.
Это событие стало новым рассветом для ангольской алмазодобывающей промышленности, поскольку это были первые камни, добытые в Анголе и предложенные для продажи в конкурсном тендере в рамках новой политики маркетинга алмазов, принятой президентом Жуаном Лоренсу.
До этого производители алмазов в Анголе продавали свое алмазное сырье покупателям, отобранным Луандой, и для продаж использовалась непрозрачная государственная система маркетинга.
Ангола, которая на данный момент является пятым самым крупным производителем алмазов в мире, к 2022 году хочет стать одной из двух стран, которые производят самое большое количество алмазов.
В прошлом году страна произвела 9,4 млн каратов алмазов.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished