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09 января 2019

Первый ангольский алмазный тендер принес $16,7 млн - Lucapa

01 февраля 2019
Новости

Lucapa Diamond заявила, что семь крупных алмазов весом 498 каратов, добытых на аллювиальном руднике Луло (Lulo) в Анголе, которым компания владеет на 40%, были реализованы за $16,7 млн по средней цене, которая составила $33 530 за карат.
Вместе с этим тендером общие продажи алмазов с Луло достигли $141 млн, средняя цена за карат составила $2 105. 

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Фото: Lucapa Diamond


Lucapa заявила, что необыкновенно высокий уровень цен, полученный от продаж алмазов Луло, показывает высококонкурентность торгов, в которых приняли участие ведущие международные диамантеры и производители крупных бриллиантов из 8 стран.
Аукцион был организован в Луанде компанией SODIAM, государственной фирмой, которая занимается реализацией алмазов в Анголе. 
Это событие стало новым рассветом для ангольской алмазодобывающей промышленности, поскольку это были первые камни, добытые в Анголе и предложенные для продажи в конкурсном тендере в рамках новой политики маркетинга алмазов, принятой президентом Жуаном Лоренсу. 
До этого производители алмазов в Анголе продавали свое алмазное сырье покупателям, отобранным Луандой, и для продаж использовалась непрозрачная государственная система маркетинга. 
Ангола, которая на данный момент является пятым самым крупным производителем алмазов в мире,  к 2022 году хочет стать одной из двух стран, которые производят самое большое количество алмазов. 
В прошлом году страна произвела 9,4 млн каратов алмазов. 

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished


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