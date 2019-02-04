Мэтью Tрэтнер присоединится к команде GIA по развитию глобального бизнеса  

В GIA Трэтнер будет отвечать за расширение и углубление отношений с розничными торговцами и другими заинтересованными сторонами.
«Я готов взяться за решение сложных задач, создание новых бизнес-возможностей и участие в обеспечении развития и дальнейшего роста GIA», - сказал он.
Трэтнер имеет 15-летний опыт работы в ювелирной отрасли. Его деятельность охватывала сферы розничной продажи, электронной коммерции, издательской деятельности и маркетинга. Он получил степень бакалавра искусств в Empire State College и диплом аккредитованного профессионального ювелира (AJP) от GIA. Tрэтнер будет работать в Нью-Йорке и отчитываться перед Анной Мартин (Anna Martin), старшим вице-президентом GIA по развитию и обогащению глобального бизнеса.
«Отраслевой опыт Мэтта имеет неоценимое значение, поскольку мы работаем для удовлетворения потребностей промышленности драгоценных камней и ювелирной индустрии, а также для дальнейшего выполнения нашей миссии по обеспечению общественного доверия», - сказала Мартин.