Эксклюзив

Индийская ювелирная отрасль двигалась вперед в прошлом и будет двигаться вперед в будущем

Динеш Навадия (Dinesh Navadiya), региональный председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) штата Гуджарат в Индии, также является представителем гуджаратского...

04 февраля 2019

«Русская бриллиантовая линия»: мы не считаем, что талант пробьется сам

Московский международный конкурс ювелирного дизайна «Русская бриллиантовая линия» существует уже десять лет. В конце года были подведены итоги юбилейного конкурса «РБЛ-2018», и 14 декабря в московском Гостином Дворе проходило вручение дипломов победителям...

28 января 2019

Новая система кредитования должна быть полностью обеспечена активами ясного и прозрачного происхождения в товарно-денежном потоке

Эрик А. Йенс (Erik A. Jens), занимавшийся финансированием отрасли драгоценных камней и ювелирных изделий (ДКЮИ) в течение многих лет как финансист, теперь видит вероятность того, что многие банки покинут этот сектор. Он изучает возможности...

21 января 2019

Большинству женщин все равно, добыты их бриллианты из земли или выращены в лаборатории - Алекс Попов, генеральный директор Âme

Алекс Попов, президент Московской алмазной биржи и бывший руководитель Фонда Всемирной алмазной марки (World Diamond Mark Foundation, WDMF), запустил новый ювелирный бренд под названием Âme, ориентированный на дизайн и использующий выращенные...

14 января 2019

В IDE мы стимулируем инновации на всей бирже и даже открыли технологический инкубатор для стартапов – Йорам Дваш

Йорам Дваш (Yoram Dvash), диамантер в первом поколении, в 1991 году основал компанию Y Dvash Diamonds Ltd в Израиле. По мере роста и развития компании под его руководством Дваш присоединился к таким отраслевым организациям, как Израильская ассоциация...

09 января 2019

Мэтью Tрэтнер присоединится к команде GIA по развитию глобального бизнеса  

01 февраля 2019
Новости

Геммологический институт Америки (Gemological Institute of America, GIA) объявил о назначении Мэтью Трэтнера (Matthew Tratner) директором по развитию глобального бизнеса. Ранее он занимал пост директора в Ассоциации ювелиров Америки (Jewelers of America), национальной торговой ассоциация ювелиров США, по вопросам членства и продажам.
В GIA Трэтнер будет отвечать за расширение и углубление отношений с розничными торговцами и другими заинтересованными сторонами.
«Я готов взяться за решение сложных задач, создание новых бизнес-возможностей и участие в обеспечении развития и дальнейшего роста GIA», - сказал он.
Трэтнер имеет 15-летний опыт работы в ювелирной отрасли. Его деятельность охватывала сферы розничной продажи, электронной коммерции, издательской деятельности и маркетинга. Он получил степень бакалавра искусств в Empire State College и диплом аккредитованного профессионального ювелира (AJP) от GIA. Tрэтнер будет работать в Нью-Йорке и отчитываться перед Анной Мартин (Anna Martin), старшим вице-президентом GIA по развитию и обогащению глобального бизнеса.
«Отраслевой опыт Мэтта имеет неоценимое значение, поскольку мы работаем для удовлетворения потребностей промышленности драгоценных камней и ювелирной индустрии, а также для дальнейшего выполнения нашей миссии по обеспечению общественного доверия», - сказала Мартин.

Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough&Polished


Версия для печати
О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
©2007-2019
Rough and Polished