Мэтью Tрэтнер присоединится к команде GIA по развитию глобального бизнеса  

01 февраля 2019

Геммологический институт Америки (Gemological Institute of America, GIA) объявил о назначении Мэтью Трэтнера (Matthew Tratner) директором по развитию глобального бизнеса. Ранее он занимал пост директора в Ассоциации ювелиров Америки (Jewelers of America), национальной торговой ассоциация ювелиров США, по вопросам членства и продажам.

В GIA Трэтнер будет отвечать за расширение и углубление отношений с розничными торговцами и другими заинтересованными сторонами.

«Я готов взяться за решение сложных задач, создание новых бизнес-возможностей и участие в обеспечении развития и дальнейшего роста GIA», - сказал он.

Трэтнер имеет 15-летний опыт работы в ювелирной отрасли. Его деятельность охватывала сферы розничной продажи, электронной коммерции, издательской деятельности и маркетинга. Он получил степень бакалавра искусств в Empire State College и диплом аккредитованного профессионального ювелира (AJP) от GIA. Tрэтнер будет работать в Нью-Йорке и отчитываться перед Анной Мартин (Anna Martin), старшим вице-президентом GIA по развитию и обогащению глобального бизнеса.

«Отраслевой опыт Мэтта имеет неоценимое значение, поскольку мы работаем для удовлетворения потребностей промышленности драгоценных камней и ювелирной индустрии, а также для дальнейшего выполнения нашей миссии по обеспечению общественного доверия», - сказала Мартин.





Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough&Polished