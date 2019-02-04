Эксклюзив

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09 января 2019

Индия обеспечит работников сектора ювелирных изделий и драгоценных камней, старателей и мастеров идентификационными картами

01 февраля 2019
Новости

Министр торговли, промышленности и авиации Суреш Прабху (Suresh Prabhu) запустил инициативу по обеспечению работников ювелирного сектора, старателей и мастеров в Индии идентификационными картами «Parichay». Инициатива была предложена Советом по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC). 

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                    Фото: GJEPC


Введение такой карты в Индии принесет пользу всей индустрии драгоценных камней и ювелирных изделий, а также поможет обеспечить надлежащую аутентификацию в целях социального обеспечения. 
Эта карточка не только дает работникам действительное доказательство их занятости или личности, но и предоставляет им право участвовать в различных инициативах. Наряду с картой, GJEPC также обеспечит всех держателей «Parichay» дополнительным страхованием здоровья «Swasthya Kosh». Прамод Кумар Агравал (Pramod Kumar Agrawal), председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий, сказал: «Индустрия драгоценных камней и ювелирных изделий с оборотом в $40 млрд в значительной степени зависит от старателей и мастеров Индии. В знак признательности и намерения воздать должное этим этим ценным работникам отрасли совет выступил за улучшение условий труда этой категории работников».

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished


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