Индия обеспечит работников сектора ювелирных изделий и драгоценных камней, старателей и мастеров идентификационными картами

Министр торговли, промышленности и авиации Суреш Прабху (Suresh Prabhu) запустил инициативу по обеспечению работников ювелирного сектора, старателей и мастеров в Индии идентификационными картами «Parichay». Инициатива была предложена Советом по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC).

Фото: GJEPC

Введение такой карты в Индии принесет пользу всей индустрии драгоценных камней и ювелирных изделий, а также поможет обеспечить надлежащую аутентификацию в целях социального обеспечения.Эта карточка не только дает работникам действительное доказательство их занятости или личности, но и предоставляет им право участвовать в различных инициативах. Наряду с картой, GJEPC также обеспечит всех держателей «Parichay» дополнительным страхованием здоровья «Swasthya Kosh». Прамод Кумар Агравал (Pramod Kumar Agrawal), председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий, сказал: «Индустрия драгоценных камней и ювелирных изделий с оборотом в $40 млрд в значительной степени зависит от старателей и мастеров Индии. В знак признательности и намерения воздать должное этим этим ценным работникам отрасли совет выступил за улучшение условий труда этой категории работников».