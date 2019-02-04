IDE успешно завершила Международную алмазную неделю в Израиле

Израильская алмазная биржа (Israel Diamond Exchange, IDE) сообщила, что Международная алмазная неделя в Израиле 2019 (International Diamond Week in Israel, IDWI) стала на сегодняшний день одним из самых масштабных и успешных событий. Торговая выставка прошла на территории IDE и приняла более 350 иностранных покупателей более чем из 30 стран. Более 150 израильских компаний представили свою бриллиантовую продукцию, некоторые фирмы предлагали высококлассные ювелирные изделия из бриллиантов, которые были выставлены в специально отведенной для них секции, говорится в пресс-релизе, распространенном биржей.Церемония открытия состоялась 28 января. На открытии выступили министр экономики Эли Коэн (Eli Cohen), который пообещал, что правительство будет продолжать сотрудничать с алмазной индустрией, а также президент IDE Йорам Дваш (Yoram Dvash), который поблагодарил участников мероприятия за их поддержку и пожелал им удачной выставки.Алмазный эксперт и издатель Мартин Рапапорт (Martin Rapaport) произнес речь о том, как извлекать выгоду от продаж бриллиантов. Он особо подчеркнул необходимость сегментации и дифференциации отрасли.Во время мероприятия IDE также открыла Центр проведения аукционов (Diamond Auction Center). В нем будут проходить международные алмазные аукционы в реальном времени, первый из них пройдет в апреле.Председатель Международной алмазной недели в Израиле Эзра Боарон (Ezra Boaron) сообщил, что он был взволнован количеством участников и уровнем трафика на торговой площадке.«Наши многомесячные усилия окупились. Мы можем объявить, что IDWI 2019 прошла с огромным успехом, но мы не будем останавливаться на достигнутом. Мы уже работаем над тем, чтобы сделать IDWI 2020 более увлекательной. Мы намерены провести ее 02 февраля 2020 года», - заявил он.