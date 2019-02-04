Эксклюзив

Индийская ювелирная отрасль двигалась вперед в прошлом и будет двигаться вперед в будущем

Динеш Навадия (Dinesh Navadiya), региональный председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) штата Гуджарат в Индии, также является представителем гуджаратского...

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«Русская бриллиантовая линия»: мы не считаем, что талант пробьется сам

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Новая система кредитования должна быть полностью обеспечена активами ясного и прозрачного происхождения в товарно-денежном потоке

Эрик А. Йенс (Erik A. Jens), занимавшийся финансированием отрасли драгоценных камней и ювелирных изделий (ДКЮИ) в течение многих лет как финансист, теперь видит вероятность того, что многие банки покинут этот сектор. Он изучает возможности...

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Большинству женщин все равно, добыты их бриллианты из земли или выращены в лаборатории - Алекс Попов, генеральный директор Âme

Алекс Попов, президент Московской алмазной биржи и бывший руководитель Фонда Всемирной алмазной марки (World Diamond Mark Foundation, WDMF), запустил новый ювелирный бренд под названием Âme, ориентированный на дизайн и использующий выращенные...

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В IDE мы стимулируем инновации на всей бирже и даже открыли технологический инкубатор для стартапов – Йорам Дваш

Йорам Дваш (Yoram Dvash), диамантер в первом поколении, в 1991 году основал компанию Y Dvash Diamonds Ltd в Израиле. По мере роста и развития компании под его руководством Дваш присоединился к таким отраслевым организациям, как Израильская ассоциация...

09 января 2019

IDE успешно завершила Международную алмазную неделю в Израиле

31 января 2019
Новости

ide_logo.pngИзраильская алмазная биржа (Israel Diamond Exchange, IDE) сообщила, что Международная алмазная неделя в Израиле 2019 (International Diamond Week in Israel, IDWI) стала на сегодняшний день одним из самых масштабных и успешных событий. Торговая выставка прошла на территории IDE и приняла более 350 иностранных покупателей более чем из 30 стран. Более 150 израильских компаний представили свою бриллиантовую продукцию, некоторые фирмы предлагали высококлассные ювелирные изделия из бриллиантов, которые были выставлены в специально отведенной для них секции, говорится в пресс-релизе, распространенном биржей. 
Церемония открытия состоялась 28 января. На открытии выступили министр экономики Эли Коэн (Eli Cohen), который пообещал, что правительство будет продолжать сотрудничать с алмазной индустрией, а также президент IDE Йорам Дваш (Yoram Dvash), который поблагодарил участников мероприятия за их поддержку и пожелал им удачной выставки. 
Алмазный эксперт и издатель Мартин Рапапорт (Martin Rapaport) произнес речь о том, как извлекать выгоду от продаж бриллиантов. Он особо подчеркнул необходимость сегментации и дифференциации отрасли.
Во время мероприятия IDE также открыла Центр проведения аукционов (Diamond Auction Center). В нем будут проходить международные алмазные аукционы в реальном времени, первый из них пройдет в апреле. 
Председатель Международной алмазной недели в Израиле Эзра Боарон (Ezra Boaron) сообщил, что он был взволнован количеством участников и уровнем трафика на торговой площадке. 
«Наши многомесячные усилия окупились. Мы можем объявить, что IDWI 2019 прошла с огромным успехом, но мы не будем останавливаться на достигнутом. Мы уже работаем над тем, чтобы сделать IDWI 2020 более увлекательной. Мы намерены провести ее 02 февраля 2020 года», - заявил он.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished


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