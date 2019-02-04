Debswana обещает выделить один миллион пул на строительство придорожного рынка

31 января 2019

Debswana, совместное предприятие De Beers и правительства Ботсваны, обязалось выделить один миллион ботсванских пул (96 033 долл. США) на строительство нового придорожного рынка для продажи свежих продуктов на главной трассе Ботсваны в Макоро (Makoro).Алмазная компания заявила, что хочет обеспечить укрытие от непогоды торговцам, которые в настоящее время полагаются лишь на зонтики.Выбранное для рынка место находится на национальной автомагистрали А1, которая проходит через Ботсвану от зимбабвийской границы через Габороне и до границы с Южной Африкой.На рынке будут работать около 50 торговцев.В 2018 году компания Debswana произвела 24 132 карата алмазов, что на 6% больше, чем годом ранее (22 684 карата).