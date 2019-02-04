BlueRock возобновляет работу на руднике Кареевлей после аварии

31 января 2019

Компания BlueRock Diamonds возобновила свою деятельность на алмазном руднике в Кареевлей (Kareevlei) в Южной Африке после происшедшей там аварии.В результате этой аварии Министерство минеральных ресурсов ЮАР временно приостановило работу рудника.Сообщается, что пострадавший в ходе нее работник быстро выздоравливает.BlueRock заявила, что временная приостановка работ на руднике не должна повлиять на годовой объем производства алмазов.Недавно компания выпустила обновленный отчет о предполагаемых минеральных ресурсах кимберлитового кластера Кареевлей.В отчете, подготовленном консалтинговой компанией Z Star Mineral Resource Consultants, обновлены данные 2013 года по кимберлитовому кластеру Кареевлей, в который входят алмазные трубки KV1, KV2 и KV3.Компания BlueRock сообщила, что на кимберлитовом кластере Кареевлей у нее на 3% снизилась добыча руды в тоннах, в то время как добыча алмазов в каратах выросла на 2,2% при увеличении содержания алмазов в руде на 5,4%.По оценкам, на сегодняшний день ресурсы кимберлитового кластера Кареевлей составляют 7,74 млн тонн руды и 367 000 каратов алмазов при их содержании 4,7 карата на сто тонн руды.