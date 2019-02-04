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09 января 2019
BlueRock возобновляет работу на руднике Кареевлей после аварии
В результате этой аварии Министерство минеральных ресурсов ЮАР временно приостановило работу рудника.
Сообщается, что пострадавший в ходе нее работник быстро выздоравливает.
BlueRock заявила, что временная приостановка работ на руднике не должна повлиять на годовой объем производства алмазов.
Недавно компания выпустила обновленный отчет о предполагаемых минеральных ресурсах кимберлитового кластера Кареевлей.
В отчете, подготовленном консалтинговой компанией Z Star Mineral Resource Consultants, обновлены данные 2013 года по кимберлитовому кластеру Кареевлей, в который входят алмазные трубки KV1, KV2 и KV3.
Компания BlueRock сообщила, что на кимберлитовом кластере Кареевлей у нее на 3% снизилась добыча руды в тоннах, в то время как добыча алмазов в каратах выросла на 2,2% при увеличении содержания алмазов в руде на 5,4%.
По оценкам, на сегодняшний день ресурсы кимберлитового кластера Кареевлей составляют 7,74 млн тонн руды и 367 000 каратов алмазов при их содержании 4,7 карата на сто тонн руды.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished