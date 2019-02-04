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GJEPC добивается государственной поддержки отрасли драгоценных камней и ювелирных изделий

31 января 2019
Новости

gjepc_logo_news.pngСектор драгоценных камней и ювелирных изделий вносит 7% в ВВП Индии и 13,52% в ее товарный экспорт. В нем занято около 5 миллионов человек, что вносит значительный вклад в экономику страны, сохраняя мировое лидерство Индии в огранке алмазов и других драгоценных камней. Совет по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem and Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) обратился к правительству за поддержкой в деле обеспечения легкости ведения бизнеса с тем, чтобы таким образом помочь экспортерам увеличить экспорт своей продукции в 2019-20 годах.

От имени ювелирной промышленности страны GJEPC просит:

• снизить ввозную пошлину на бриллианты, а также на ограненные драгоценные камни с 7,5% до прежнего уровня в 2,5%;
• разрешить экспортерам беспошлинно реимпортировать бриллианты в размере 5% от стоимости их экспорта на условиях FOB в предыдущем лицензионном году;
• снизить импортную пошлину на золото с 10% до 4% в рамках обсуждаемой комплексной политики в отношении этого драгоценного металла;
• изменить нормативы подоходного налога, позволяющие иностранным горнодобывающим компаниям продавать необработанные алмазы через Специальную таможенную зону Индийской алмазной биржи;
• ввести в Индии презумптивную систему налогообложения для алмазов и бриллиантов, а также других драгоценных камней, поскольку введение презумптивного налогообложения не только повысило бы легкость ведения бизнеса для диамантеров, но и стимулировало бы диамантеров со всего мира открывать предприятия в Индии, а не в других ныне предпочитаемых местах, таких как Бельгия, ОАЭ и Гонконг - справедливое для всех игровое поле в Индии абсолютно необходимо для превращения страны в глобальный центр драгоценных камней и ювелирных изделий;
• разделить кодекс Индийской торговой классификации (Согласованная система) [Indian Trade Classification (Harmonized System), ITC (HS)] как для выращенных в лаборатории алмазов и бриллиантов, так и для других синтетических камней;
• внедрить политику трудоустройства в ювелирной промышленности таким образом, как это практикуется на развитых рынках; необходимо также внедрить стимулирующую политику для сдельных работ в алмазном бизнесе, аналогичную той, что существует во всех других секторах экономики;
• освободить от уплаты интегрированного налога на товары и услуги (Integrated Goods and Services Tax, IGST) при реимпорте товаров, вывезенных для участия в зарубежных выставках, на условиях консигнации или для зарубежных туров по стимулированию экспорта - такая поправка должна быть сделана ретроспективно, чтобы защитить экспортеров от преследований;
• обязать налоговые органы сообщать о ставке налога на товары и услуги в размере 0,25% на входящие производственные услуги (по крайней мере, на сдельные работы, а также на классификацию и сертификацию) и распространить налоговые льготы на такие услуги тоже;
• принять для оценки экспорта и импорта Стандартные операционные процедуры (Standard Operating Procedures, SOP), которые содержат диапазон допустимых отклонений в соответствии с обоснованными нормами, адаптированными к режиму обычной отраслевой деятельности, а также параметры управления рисками для развития системы управления рисками при проведении проверки и оценки таможней;
• создать благоприятную банковскую среду для экспортеров ювелирного сектора с точки зрения смягчения кредитных норм при предъявлении требований к оборотному капиталу, а также ввести 5-процентную субсидию для финансирования экспорта из сектора драгоценных камней и ювелирных изделий.

GJEPC весьма надеется, что решение вышеуказанных проблем создаст оптимистичный сценарий для индийских экспортеров драгоценных камней и ювелирных изделий на международных рынках и даст им возможность к 2022 году довести объем экспорта до 60 млрд долларов США.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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