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09 января 2019

Приостановка работы правительства США повлияет на экспорт бриллиантов из Индии

31 января 2019
Новости

Ожидается, что частичная приостановка работы правительства США окажет негативное влияние на экспорт мелких алмазов из Индии в США в текущем финансовом году, сообщает индийская газета Economic Times.
Газета процитировала Колина Шаха (Colin Shah), вице-председателя Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC), который заявил: «Нам еще предстоит оценить все последствия приостановки работы правительства США для экспорта бриллиантов. Но влияние определенно будет ощущаться на потреблении более мелких камней, которые обычно покупаются гражданами США среднего класса, затронутыми сложившейся ситуацией». 
Випул Шах (Vipul Shah), бывший председатель GJEPC и экспортер бриллиантов, сообщил, что торговая война между США и Китаем также повлияла на экспорт неоправленных бриллиантов из Индии в Китай. 
Он добавил, что высокие импортные пошлины на бриллианты и драгоценные камни, в настоящее время составляющие 7,5%, должны быть снижены до прежнего уровня в 2,5%. Также правительству стоит пересмотреть закон о подоходном налоге, который позволяет иностранным горнодобывающим компаниям продавать алмазы через Специальную зону Индийской алмазной биржи (Bharat Diamond Bourse).
Колин Шах, добиваясь от правительства введения презумптивного налогообложения в отношении алмазов и драгоценных камней в Индии, сказал: «Введение презумптивного налогообложения не только упростит ведение бизнеса диамантеров, но и будет способствовать тому, чтобы диамантеры со всего мира начали бизнес именно в Индии, а не в одном из ныне более предпочтительных направлений, таких как Бельгия, ОАЭ и Гонконг. Обеспечение единых торговых условий в Индии необходимо для того, чтобы эта страна стала мировым центром драгоценных камней и ювелирных изделий».

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished


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