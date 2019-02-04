Gemfields согласилась выплатить 5,8 млн фунтов стерлингов с целью защиты рубинового рудника в Мозамбике

30 января 2019

Gemfields согласилась выплатить 5,8 млн фунтов стерлингов - на основе отказа от признания своей ответственности - для урегулирования претензий, выдвинутых группой людей, живущих вблизи концессии на добычу полезных ископаемых компании Montepuez Ruby Mining (MRM) в северной части Мозамбика.

Местные жители, представленные английской юридической фирмой Leigh Day, утверждали, что они стали жертвами нарушений прав человека на шахте MRM и около нее. Gemfields владеет 75% акций MRM.

Однако исполнительный директор компании Шон Гилбертсон (Sean Gilbertson) сказал, что его компания достигла урегулирования этой проблемы, которое уравновешивает интересы различных заинтересованных сторон и избегает нарушения отношений MRM с местными сообществами.

«Жизненно важно, чтобы мы считались доверенными и прозрачными партнерами для членов нашего местного сообщества, а не противниками в суде», - сказал он.

Партнер Leigh Day Дэниел Лидер (Daniel Leader) заявил, что урегулирование создает надежный и независимый механизм предоставления средств правовой защиты тем, кого мы не смогли представить.

«Такого рода инциденты не должны происходить. Тем не менее, мы благодарим Gemfields за конструктивное участие в оперативном разрешении этого дела и за создание независимого механизма рассмотрения жалоб», - сказал он.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



