Эксклюзив
Индийская ювелирная отрасль двигалась вперед в прошлом и будет двигаться вперед в будущем
Динеш Навадия (Dinesh Navadiya), региональный председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) штата Гуджарат в Индии, также является представителем гуджаратского...
04 февраля 2019
«Русская бриллиантовая линия»: мы не считаем, что талант пробьется сам
Московский международный конкурс ювелирного дизайна «Русская бриллиантовая линия» существует уже десять лет. В конце года были подведены итоги юбилейного конкурса «РБЛ-2018», и 14 декабря в московском Гостином Дворе проходило вручение дипломов победителям...
28 января 2019
Новая система кредитования должна быть полностью обеспечена активами ясного и прозрачного происхождения в товарно-денежном потоке
Эрик А. Йенс (Erik A. Jens), занимавшийся финансированием отрасли драгоценных камней и ювелирных изделий (ДКЮИ) в течение многих лет как финансист, теперь видит вероятность того, что многие банки покинут этот сектор. Он изучает возможности...
21 января 2019
Большинству женщин все равно, добыты их бриллианты из земли или выращены в лаборатории - Алекс Попов, генеральный директор Âme
Алекс Попов, президент Московской алмазной биржи и бывший руководитель Фонда Всемирной алмазной марки (World Diamond Mark Foundation, WDMF), запустил новый ювелирный бренд под названием Âme, ориентированный на дизайн и использующий выращенные...
14 января 2019
В IDE мы стимулируем инновации на всей бирже и даже открыли технологический инкубатор для стартапов – Йорам Дваш
Йорам Дваш (Yoram Dvash), диамантер в первом поколении, в 1991 году основал компанию Y Dvash Diamonds Ltd в Израиле. По мере роста и развития компании под его руководством Дваш присоединился к таким отраслевым организациям, как Израильская ассоциация...
09 января 2019
Gemfields согласилась выплатить 5,8 млн фунтов стерлингов с целью защиты рубинового рудника в Мозамбике
Местные жители, представленные английской юридической фирмой Leigh Day, утверждали, что они стали жертвами нарушений прав человека на шахте MRM и около нее. Gemfields владеет 75% акций MRM.
Однако исполнительный директор компании Шон Гилбертсон (Sean Gilbertson) сказал, что его компания достигла урегулирования этой проблемы, которое уравновешивает интересы различных заинтересованных сторон и избегает нарушения отношений MRM с местными сообществами.
«Жизненно важно, чтобы мы считались доверенными и прозрачными партнерами для членов нашего местного сообщества, а не противниками в суде», - сказал он.
Партнер Leigh Day Дэниел Лидер (Daniel Leader) заявил, что урегулирование создает надежный и независимый механизм предоставления средств правовой защиты тем, кого мы не смогли представить.
«Такого рода инциденты не должны происходить. Тем не менее, мы благодарим Gemfields за конструктивное участие в оперативном разрешении этого дела и за создание независимого механизма рассмотрения жалоб», - сказал он.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished