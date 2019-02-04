Эксклюзив
Индийская ювелирная отрасль двигалась вперед в прошлом и будет двигаться вперед в будущем
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09 января 2019
Индийский министр Суреш Прабху запускает в работу «Внутренний совет» для индийского сектора драгоценных камней и ювелирных изделий
Фото: GJEPC
Выступая на церемонии, Суреш Прабху сказал: «Сегодня исторический день, поскольку открывается новая глава в индийской истории производства драгоценных камней и ювелирных изделий, насчитывающей пять тысяч лет. Создание Внутреннего совета по драгоценным камням и ювелирным изделиям является важным шагом в ряду структурных реформ, проведенных нашим правительством с целью сделать отрасль более организованной и унифицированной. Мы следовали демократическому процессу и представили интересы ключевых ассоциаций ювелиров, производителей бриллиантов, алмазодобывающих компаний и старателей, а также ремесленников из разных географических регионов и сегментов отрасли. Внутренний совет будет представлять культуру и облик индийского бизнеса в области драгоценных камней, золота и ювелирных изделий, одновременно рассматривая возможности, предоставляемые мировым рынком в плане создания добавочной стоимости для страны. Правительство создаст и предоставит промышленности возможности для продвижения вперед».
Выступивший вслед за ним Прамод Кумар Агравал сказал: «Мы приветствуем решение правительства сформировать Внутренний совет для индийского сектора драгоценных камней и ювелирных изделий. Это поможет организовать нашу разрозненную и мелкомасштабную ювелирную промышленность и даст ей возможность достичь новых высот. Мои усилия в качестве учредителя и организатора этого органа будут направлены на то, чтобы добиться консенсуса во мнениях и сделать этот Внутренний совет национальным органом, который принадлежит всем и работает для удовлетворения чаяний всех малых и больших ассоциаций со всей страны. GJEPC рад предложить любую поддержку и руководство в формировании инклюзивного, демократического и самодостаточного Совета. Для отрасли важно иметь единый голос и единый орган. Внутренний совет поможет создать еще три миллиона рабочих мест и вовлечь в бизнес новых старателей и ремесленников».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished