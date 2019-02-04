24 Karat Club объявил о членстве президента GSI Дебби Азар

24 Karat Club, расположенный на Манхэттене, отстаивает интересы ювелирной промышленности с 1902 года. «Как новый член Азар расширит свои связи среди эксклюзивной группы женщин и мужчин, которые помогают формировать глобальное общение в ювелирной промышленности», - заявили в 24 Karat Club.
«Для меня большая честь стать членом 24 Karat Club. Являясь одной из крупнейших в мире геммологических организаций, мы играем важную роль в обеспечении прозрачности и доверия в мировой алмазной промышленности, особенно на рынках США. Возможность развивать более глубокие отношения с единомышленниками - отраслевыми профессионалами имеет неоценимое значение», - заявила, со своей стороны, Азар.
Все геммологические процессы и отчеты GSI с использованием передовых автоматизированных технологий основываются на приверженности самым высоким этическим стандартам и практикам, отмечает IDEX Online.