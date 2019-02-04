Эксклюзив

Индийская ювелирная отрасль двигалась вперед в прошлом и будет двигаться вперед в будущем

Динеш Навадия (Dinesh Navadiya), региональный председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) штата Гуджарат в Индии, также является представителем гуджаратского...

04 февраля 2019

«Русская бриллиантовая линия»: мы не считаем, что талант пробьется сам

Московский международный конкурс ювелирного дизайна «Русская бриллиантовая линия» существует уже десять лет. В конце года были подведены итоги юбилейного конкурса «РБЛ-2018», и 14 декабря в московском Гостином Дворе проходило вручение дипломов победителям...

28 января 2019

Новая система кредитования должна быть полностью обеспечена активами ясного и прозрачного происхождения в товарно-денежном потоке

Эрик А. Йенс (Erik A. Jens), занимавшийся финансированием отрасли драгоценных камней и ювелирных изделий (ДКЮИ) в течение многих лет как финансист, теперь видит вероятность того, что многие банки покинут этот сектор. Он изучает возможности...

21 января 2019

Большинству женщин все равно, добыты их бриллианты из земли или выращены в лаборатории - Алекс Попов, генеральный директор Âme

Алекс Попов, президент Московской алмазной биржи и бывший руководитель Фонда Всемирной алмазной марки (World Diamond Mark Foundation, WDMF), запустил новый ювелирный бренд под названием Âme, ориентированный на дизайн и использующий выращенные...

14 января 2019

В IDE мы стимулируем инновации на всей бирже и даже открыли технологический инкубатор для стартапов – Йорам Дваш

Йорам Дваш (Yoram Dvash), диамантер в первом поколении, в 1991 году основал компанию Y Dvash Diamonds Ltd в Израиле. По мере роста и развития компании под его руководством Дваш присоединился к таким отраслевым организациям, как Израильская ассоциация...

09 января 2019

24 Karat Club объявил о членстве президента GSI Дебби Азар

30 января 2019
Новости

Международный геммологический научный центр (Gemological Science International, GSI) объявил, что его соучредитель и президент Дебби Азар (Debbie Azar) стала новым членом нью-йоркской организации 24 Karat Club, сообщает IDEX Online.
24 Karat Club, расположенный на Манхэттене, отстаивает интересы ювелирной промышленности с 1902 года. «Как новый член Азар расширит свои связи среди эксклюзивной группы женщин и мужчин, которые помогают формировать глобальное общение в ювелирной промышленности», - заявили в 24 Karat Club.
«Для меня большая честь стать членом 24 Karat Club. Являясь одной из крупнейших в мире геммологических организаций, мы играем важную роль в обеспечении прозрачности и доверия в мировой алмазной промышленности, особенно на рынках США. Возможность развивать более глубокие отношения с единомышленниками - отраслевыми профессионалами имеет неоценимое значение», - заявила, со своей стороны, Азар.
Все геммологические процессы и отчеты GSI с использованием передовых автоматизированных технологий основываются на приверженности самым высоким этическим стандартам и практикам, отмечает IDEX Online.

Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough&Polished

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