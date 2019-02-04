Lucara добыла белый алмаз ювелирного качества весом 240 каратов

30 января 2019

Lucara Diamond добыла белый алмаз ювелирного качества весом 240 каратов на полностью принадлежащем компании алмазном руднике Карове (Karowe) в Ботсване.









Фото: Lucara Diamond







Камень, как сообщила генеральный директор фирмы Эйра Томас (Eira Thomas), был добыт в области магматического/прокластического кимберлита в южной части рудника, что является подтверждением того, что крупные высокоценные алмазы залегают на всем кимберлите во всех его частях, и компания будет продолжать добывать их на постоянной основе.

«По мере того как Карове отмечает свой полный седьмой год производства, регулярная добыча алмазов специальной категории ( массой более 10,8 карата) продолжается без перебоев и соответствует ожиданиям», - сказала она.В начале этого месяца Lucara также добыла белый алмаз ювелирного качества весом 127 каратов.С момента начала добычи алмазов на Карове в июле 2012 года компания произвела 54 алмаза массой более 200 каратов, включая 12 алмазов весом более 300 каратов.Lucara также реализовала 180 алмазов по цене, которая превышала $1 млн за каждый камень, а также 10 алмазов по цене, которая превышала $10 млн за каждый камень.