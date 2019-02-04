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09 января 2019

Lucara добыла белый алмаз ювелирного качества весом 240 каратов

30 января 2019
Новости

Lucara Diamond добыла белый алмаз ювелирного качества весом 240 каратов на полностью принадлежащем компании алмазном руднике Карове (Karowe) в Ботсване. 

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Фото: Lucara Diamond


Камень, как сообщила генеральный директор фирмы Эйра Томас (Eira Thomas), был добыт в области магматического/прокластического кимберлита в южной части рудника, что является подтверждением того, что крупные высокоценные алмазы залегают на всем кимберлите во всех его частях, и компания будет продолжать добывать их на постоянной основе.  
«По мере того как Карове отмечает свой полный седьмой год производства, регулярная добыча алмазов специальной категории ( массой более 10,8 карата) продолжается без перебоев и соответствует ожиданиям», - сказала она. 
В начале этого месяца Lucara также добыла белый алмаз ювелирного качества весом 127 каратов. 
С момента начала добычи алмазов на Карове в июле 2012 года компания произвела 54 алмаза массой более 200 каратов, включая 12 алмазов весом более 300 каратов. 
Lucara также реализовала 180 алмазов по цене, которая превышала $1 млн за каждый камень, а также 10 алмазов по цене, которая превышала $10 млн за каждый камень.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished




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