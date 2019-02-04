De Beers демонстрирует слабое начало продаж алмазного сырья

29 января 2019

Компания De Beers, на 85 процентов принадлежащая корпорации Anglo American, заявила, что медленное движение недорогих камней по алмазопроводу сохраняется, и сбыт в ходе ее первого торгового цикла в 2019 году упал на 25%, до 505 млн долларов по сравнению с 672 млн долларов годом ранее.Главный исполнительный директор De Beers Брюс Кливер (Bruce Cleaver) сказал, что продажи необработанных алмазов в течение рассматриваемого периода снизились также из-за более высоких, чем обычно, продаж в последнем торговом цикле 2018 года.De Beers, которая проводит четырехдневные торговые сессии, называемые сайтами, в столице Ботсваны городе Габороне, заработала 544 млн долларов в ходе десятого торгового цикла 2018 года.De Beers снизила цены на низкокачественные алмазы в ходе своей девятой торговой сессии примерно на 10 процентов.В сентябре прошлого года компания также предприняла необычный шаг, позволив своим клиентам отказаться от покупки камней низкого качества.В последний раз De Beers провела существенное снижение цен в начале 2016 года на фоне кредитного кризиса в отрасли и слабого спроса в Китае.De Beers произвела 35,3 млн каратов алмазов в 2018 году по сравнению с 33,5 млн каратов в 2017 году.Объем производства группы De Beers в 2018 году находится в нижней половине диапазона ее производственных ориентиров в 35–36 млн каратов.