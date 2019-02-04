Эксклюзив
Индийская ювелирная отрасль двигалась вперед в прошлом и будет двигаться вперед в будущем
Динеш Навадия (Dinesh Navadiya), региональный председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) штата Гуджарат в Индии, также является представителем гуджаратского...
04 февраля 2019
«Русская бриллиантовая линия»: мы не считаем, что талант пробьется сам
Московский международный конкурс ювелирного дизайна «Русская бриллиантовая линия» существует уже десять лет. В конце года были подведены итоги юбилейного конкурса «РБЛ-2018», и 14 декабря в московском Гостином Дворе проходило вручение дипломов победителям...
28 января 2019
Новая система кредитования должна быть полностью обеспечена активами ясного и прозрачного происхождения в товарно-денежном потоке
Эрик А. Йенс (Erik A. Jens), занимавшийся финансированием отрасли драгоценных камней и ювелирных изделий (ДКЮИ) в течение многих лет как финансист, теперь видит вероятность того, что многие банки покинут этот сектор. Он изучает возможности...
21 января 2019
Большинству женщин все равно, добыты их бриллианты из земли или выращены в лаборатории - Алекс Попов, генеральный директор Âme
Алекс Попов, президент Московской алмазной биржи и бывший руководитель Фонда Всемирной алмазной марки (World Diamond Mark Foundation, WDMF), запустил новый ювелирный бренд под названием Âme, ориентированный на дизайн и использующий выращенные...
14 января 2019
В IDE мы стимулируем инновации на всей бирже и даже открыли технологический инкубатор для стартапов – Йорам Дваш
Йорам Дваш (Yoram Dvash), диамантер в первом поколении, в 1991 году основал компанию Y Dvash Diamonds Ltd в Израиле. По мере роста и развития компании под его руководством Дваш присоединился к таким отраслевым организациям, как Израильская ассоциация...
09 января 2019
De Beers демонстрирует слабое начало продаж алмазного сырья
Главный исполнительный директор De Beers Брюс Кливер (Bruce Cleaver) сказал, что продажи необработанных алмазов в течение рассматриваемого периода снизились также из-за более высоких, чем обычно, продаж в последнем торговом цикле 2018 года.
De Beers, которая проводит четырехдневные торговые сессии, называемые сайтами, в столице Ботсваны городе Габороне, заработала 544 млн долларов в ходе десятого торгового цикла 2018 года.
De Beers снизила цены на низкокачественные алмазы в ходе своей девятой торговой сессии примерно на 10 процентов.
В сентябре прошлого года компания также предприняла необычный шаг, позволив своим клиентам отказаться от покупки камней низкого качества.
В последний раз De Beers провела существенное снижение цен в начале 2016 года на фоне кредитного кризиса в отрасли и слабого спроса в Китае.
De Beers произвела 35,3 млн каратов алмазов в 2018 году по сравнению с 33,5 млн каратов в 2017 году.
Объем производства группы De Beers в 2018 году находится в нижней половине диапазона ее производственных ориентиров в 35–36 млн каратов.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished