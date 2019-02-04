Эксклюзив
Индийская ювелирная отрасль двигалась вперед в прошлом и будет двигаться вперед в будущем
Динеш Навадия (Dinesh Navadiya), региональный председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) штата Гуджарат в Индии, также является представителем гуджаратского...
04 февраля 2019
«Русская бриллиантовая линия»: мы не считаем, что талант пробьется сам
Московский международный конкурс ювелирного дизайна «Русская бриллиантовая линия» существует уже десять лет. В конце года были подведены итоги юбилейного конкурса «РБЛ-2018», и 14 декабря в московском Гостином Дворе проходило вручение дипломов победителям...
28 января 2019
Новая система кредитования должна быть полностью обеспечена активами ясного и прозрачного происхождения в товарно-денежном потоке
Эрик А. Йенс (Erik A. Jens), занимавшийся финансированием отрасли драгоценных камней и ювелирных изделий (ДКЮИ) в течение многих лет как финансист, теперь видит вероятность того, что многие банки покинут этот сектор. Он изучает возможности...
21 января 2019
Большинству женщин все равно, добыты их бриллианты из земли или выращены в лаборатории - Алекс Попов, генеральный директор Âme
Алекс Попов, президент Московской алмазной биржи и бывший руководитель Фонда Всемирной алмазной марки (World Diamond Mark Foundation, WDMF), запустил новый ювелирный бренд под названием Âme, ориентированный на дизайн и использующий выращенные...
14 января 2019
В IDE мы стимулируем инновации на всей бирже и даже открыли технологический инкубатор для стартапов – Йорам Дваш
Йорам Дваш (Yoram Dvash), диамантер в первом поколении, в 1991 году основал компанию Y Dvash Diamonds Ltd в Израиле. По мере роста и развития компании под его руководством Дваш присоединился к таким отраслевым организациям, как Израильская ассоциация...
09 января 2019
Ангола пригласила 35 компаний на первый алмазный аукцион
Камни, которые уйдут с молотка, были добыты на проекте Луло (Lulo), которым управляет компания Lucapa Diamond.
Фото: Lucapa Diamond Company
«Мы убеждены, что окончательный результат этого аукциона покажет нашему обществу и всему миру нашу полную приверженность прозрачности и инновациям в коммерциализации алмазов в Анголе», - приводит агентство Reuters слова министра минеральных ресурсов Анголы Диамантино Азеведо.
По его словам, на аукционе будет использоваться закрытая система, в рамках которой заинтересованные стороны подают свои заявки в электронном виде, не зная, какие заявки подали другие участники.
Производители алмазов в Анголе ранее продавали свое сырье покупателям, отобранным Луандой, через непрозрачную государственную систему маркетинга.
Ангола, которая в настоящее время является пятым по величине производителем алмазов в мире, хочет к 2022 году стать одной из двух ведущих стран-производителей алмазов.
В прошлом году страна произвела 9,4 млн каратов алмазов.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished