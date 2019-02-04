Ангола пригласила 35 компаний на первый алмазный аукцион

29 января 2019

Фото: Lucapa Diamond Company

Ангола пригласила 35 компаний принять участие в торгах за семь алмазов на своем первом алмазном аукционе на этой неделе.Камни, которые уйдут с молотка, были добыты на проекте Луло (Lulo), которым управляет компания Lucapa Diamond.«Мы убеждены, что окончательный результат этого аукциона покажет нашему обществу и всему миру нашу полную приверженность прозрачности и инновациям в коммерциализации алмазов в Анголе», - приводит агентство Reuters слова министра минеральных ресурсов Анголы Диамантино Азеведо.По его словам, на аукционе будет использоваться закрытая система, в рамках которой заинтересованные стороны подают свои заявки в электронном виде, не зная, какие заявки подали другие участники.Производители алмазов в Анголе ранее продавали свое сырье покупателям, отобранным Луандой, через непрозрачную государственную систему маркетинга.Ангола, которая в настоящее время является пятым по величине производителем алмазов в мире, хочет к 2022 году стать одной из двух ведущих стран-производителей алмазов.В прошлом году страна произвела 9,4 млн каратов алмазов.