Эксклюзив
Индийская ювелирная отрасль двигалась вперед в прошлом и будет двигаться вперед в будущем
Динеш Навадия (Dinesh Navadiya), региональный председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) штата Гуджарат в Индии, также является представителем гуджаратского...
04 февраля 2019
«Русская бриллиантовая линия»: мы не считаем, что талант пробьется сам
Московский международный конкурс ювелирного дизайна «Русская бриллиантовая линия» существует уже десять лет. В конце года были подведены итоги юбилейного конкурса «РБЛ-2018», и 14 декабря в московском Гостином Дворе проходило вручение дипломов победителям...
28 января 2019
Новая система кредитования должна быть полностью обеспечена активами ясного и прозрачного происхождения в товарно-денежном потоке
Эрик А. Йенс (Erik A. Jens), занимавшийся финансированием отрасли драгоценных камней и ювелирных изделий (ДКЮИ) в течение многих лет как финансист, теперь видит вероятность того, что многие банки покинут этот сектор. Он изучает возможности...
21 января 2019
Большинству женщин все равно, добыты их бриллианты из земли или выращены в лаборатории - Алекс Попов, генеральный директор Âme
Алекс Попов, президент Московской алмазной биржи и бывший руководитель Фонда Всемирной алмазной марки (World Diamond Mark Foundation, WDMF), запустил новый ювелирный бренд под названием Âme, ориентированный на дизайн и использующий выращенные...
14 января 2019
В IDE мы стимулируем инновации на всей бирже и даже открыли технологический инкубатор для стартапов – Йорам Дваш
Йорам Дваш (Yoram Dvash), диамантер в первом поколении, в 1991 году основал компанию Y Dvash Diamonds Ltd в Израиле. По мере роста и развития компании под его руководством Дваш присоединился к таким отраслевым организациям, как Израильская ассоциация...
09 января 2019
АЛРОСА добыла алмаз весом почти 200 каратов
Фото: АЛРОСА
«C начала разработки трубки в 1967 году данное месторождение дало компании сотни крупнейших алмазов. В ближайшее время этот редкий экземпляр поступит в ЕСО для проведения его детального изучения и оценки», - пояснил Евгений Агуреев, член правления, директор Единой сбытовой организации АЛРОСА.
Трубка «Удачная» открыта в 1955 году и относится к числу наиболее крупных коренных месторождений алмазов как в Якутии, так и за рубежом.
Ранее АЛРОСА также сообщила о том, что список ее долгосрочных покупателей в рамках контрактного периода, охватывающего 2018-2020 годы, пополнился шестью новыми компаниями, включая Chow Sang Sang Jewellery (Китай), Kapu Gems (Индия), Mohit Diamonds (Индия), VD Global (Индия), M. Suresh Company (ОАЭ) и Richold SA (Швейцария), и теперь компания поставляет алмазы ювелирного качества по 59 долгосрочным контрактам, а технические алмазы – по 10 контрактам.
Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург