АЛРОСА добыла алмаз весом почти 200 каратов

29 января 2019

Фото: АЛРОСА

Уникальный камень размером 40х31х20 мм и массой 191,46 карата был добыт на трубке «Удачная» в середине января 2019 года. Добытый алмаз - прозрачный, с незначительным желтоватым оттенком, сообщает компания в пресс-релизе, распространенном во вторник.«C начала разработки трубки в 1967 году данное месторождение дало компании сотни крупнейших алмазов. В ближайшее время этот редкий экземпляр поступит в ЕСО для проведения его детального изучения и оценки», - пояснил Евгений Агуреев, член правления, директор Единой сбытовой организации АЛРОСА.Трубка «Удачная» открыта в 1955 году и относится к числу наиболее крупных коренных месторождений алмазов как в Якутии, так и за рубежом.Ранее АЛРОСА также сообщила о том, что список ее долгосрочных покупателей в рамках контрактного периода, охватывающего 2018-2020 годы, пополнился шестью новыми компаниями, включая Chow Sang Sang Jewellery (Китай), Kapu Gems (Индия), Mohit Diamonds (Индия), VD Global (Индия), M. Suresh Company (ОАЭ) и Richold SA (Швейцария), и теперь компания поставляет алмазы ювелирного качества по 59 долгосрочным контрактам, а технические алмазы – по 10 контрактам.