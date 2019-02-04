Stornoway назначила нового вице-президента по операциям

Stornoway Diamond Corporation объявила о назначении Патрика Севиньи (Patrick Sévigny) на пост вице-президента по операциям горной добычи. Он вступит в должность немедленно.Пат Годан (Pat Godin), президент и генеральный директор Stornoway, заявил, что огромный опыт Севиньи и его качества лидера помогут компании достичь новых высот в области добычи алмазов.«Патрик умеет преодолевать трудности, имеет инновационный подход к проведению операций, а также поддерживает гармоничные отношения с акционерами и ведет пропаганду здорового образа жизни и безопасности. Его способность объединять команду, его опыт, уважение, которое он демонстрирует к другим, и его лидерство являются важными элементами в достижении наших целей. Мы рады, что он согласился занять эту должность в Stornoway», - сказал он.До этого Севиньи проработал 4 года в качестве управляющего по проведению горных операций на руднике Ренар (Renard). Он обладает исключительными знаниями о шахте и людях, которые там работают, что позволит ему достичь успехов на новой должности.