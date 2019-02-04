Эксклюзив

Индийская ювелирная отрасль двигалась вперед в прошлом и будет двигаться вперед в будущем

Динеш Навадия (Dinesh Navadiya), региональный председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) штата Гуджарат в Индии, также является представителем гуджаратского...

04 февраля 2019

«Русская бриллиантовая линия»: мы не считаем, что талант пробьется сам

Московский международный конкурс ювелирного дизайна «Русская бриллиантовая линия» существует уже десять лет. В конце года были подведены итоги юбилейного конкурса «РБЛ-2018», и 14 декабря в московском Гостином Дворе проходило вручение дипломов победителям...

28 января 2019

Новая система кредитования должна быть полностью обеспечена активами ясного и прозрачного происхождения в товарно-денежном потоке

Эрик А. Йенс (Erik A. Jens), занимавшийся финансированием отрасли драгоценных камней и ювелирных изделий (ДКЮИ) в течение многих лет как финансист, теперь видит вероятность того, что многие банки покинут этот сектор. Он изучает возможности...

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Большинству женщин все равно, добыты их бриллианты из земли или выращены в лаборатории - Алекс Попов, генеральный директор Âme

Алекс Попов, президент Московской алмазной биржи и бывший руководитель Фонда Всемирной алмазной марки (World Diamond Mark Foundation, WDMF), запустил новый ювелирный бренд под названием Âme, ориентированный на дизайн и использующий выращенные...

14 января 2019

В IDE мы стимулируем инновации на всей бирже и даже открыли технологический инкубатор для стартапов – Йорам Дваш

Йорам Дваш (Yoram Dvash), диамантер в первом поколении, в 1991 году основал компанию Y Dvash Diamonds Ltd в Израиле. По мере роста и развития компании под его руководством Дваш присоединился к таким отраслевым организациям, как Израильская ассоциация...

09 января 2019

Stornoway назначила нового вице-президента по операциям

29 января 2019
Новости

stornoway_logo.pngStornoway Diamond Corporation объявила о назначении Патрика Севиньи (Patrick Sévigny) на пост вице-президента по операциям горной добычи. Он вступит в должность немедленно. 
Пат Годан (Pat Godin), президент и генеральный директор Stornoway, заявил, что огромный опыт Севиньи и его качества лидера помогут компании достичь новых высот в области добычи алмазов.
«Патрик умеет преодолевать трудности, имеет инновационный подход к проведению операций, а также поддерживает гармоничные отношения с акционерами и ведет пропаганду здорового образа жизни и безопасности. Его способность объединять команду, его опыт, уважение, которое он демонстрирует к другим, и его лидерство являются важными элементами в достижении наших целей. Мы рады, что он согласился занять эту должность в Stornoway», - сказал он.
До этого Севиньи проработал 4 года в качестве управляющего по проведению горных операций на руднике Ренар (Renard). Он обладает исключительными знаниями о шахте и людях, которые там работают, что позволит ему достичь успехов на новой должности. 

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург 

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