JA наняла Реджину Чиарлельо в качестве директора членства

Эксклюзив

Индийская ювелирная отрасль двигалась вперед в прошлом и будет двигаться вперед в будущем

Динеш Навадия (Dinesh Navadiya), региональный председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) штата Гуджарат в Индии, также является представителем гуджаратского...

04 февраля 2019

«Русская бриллиантовая линия»: мы не считаем, что талант пробьется сам

Московский международный конкурс ювелирного дизайна «Русская бриллиантовая линия» существует уже десять лет. В конце года были подведены итоги юбилейного конкурса «РБЛ-2018», и 14 декабря в московском Гостином Дворе проходило вручение дипломов победителям...

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Новая система кредитования должна быть полностью обеспечена активами ясного и прозрачного происхождения в товарно-денежном потоке

Эрик А. Йенс (Erik A. Jens), занимавшийся финансированием отрасли драгоценных камней и ювелирных изделий (ДКЮИ) в течение многих лет как финансист, теперь видит вероятность того, что многие банки покинут этот сектор. Он изучает возможности...

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Большинству женщин все равно, добыты их бриллианты из земли или выращены в лаборатории - Алекс Попов, генеральный директор Âme

Алекс Попов, президент Московской алмазной биржи и бывший руководитель Фонда Всемирной алмазной марки (World Diamond Mark Foundation, WDMF), запустил новый ювелирный бренд под названием Âme, ориентированный на дизайн и использующий выращенные...

14 января 2019

В IDE мы стимулируем инновации на всей бирже и даже открыли технологический инкубатор для стартапов – Йорам Дваш

Йорам Дваш (Yoram Dvash), диамантер в первом поколении, в 1991 году основал компанию Y Dvash Diamonds Ltd в Израиле. По мере роста и развития компании под его руководством Дваш присоединился к таким отраслевым организациям, как Израильская ассоциация...

09 января 2019

JA наняла Реджину Чиарлельо в качестве директора членства

28 января 2019
Новости

Ассоциация «Ювелиры Америки», государственная торговая организация, наняла Реджину Чиарлельо (Regina Ciarleglio) на пост директора членства, говорится в пресс-релизе, распространенном орагнизацией.
Чиарлельо будет отвечать за отдел членства, включая его развитие и сохранение.
«Мы рады поприветствовать Реджину и принять ее в свои ряды. Реджина обладает огромными знаниями и станет одним из самых значимых кадров, так как мы намерены сфокусироваться на создании добавленной стоимости для наших членов, на расстановке приоритетов членства и увеличении членов организации», - заявил генеральный директор и президент JA Давид Бонапарт (David J. Bonaparte).
Чиарлельо работает в индустрии часов и ювелирных изделий 25 лет, она занимала высокие должности в Cartier, Swiss Army Brands, Gucci, GE Capital и Worthy, Inc. 
Также она состояла в совете директоров Комитета по надзору в ювелирной отрасли США (Jewelers Vigilance Committee, JVC) и в настоящий момент является членом совета директоров Ассоциации женщин-ювелиров (Women’s Jewelry Association). Сейчас Чиарлельо заканчивает кандидатский курс Геммологического института Америки (Gemmological Institute of America, GIA).

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург

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