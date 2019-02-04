JA наняла Реджину Чиарлельо в качестве директора членства

28 января 2019

Ассоциация «Ювелиры Америки», государственная торговая организация, наняла Реджину Чиарлельо (Regina Ciarleglio) на пост директора членства, говорится в пресс-релизе, распространенном орагнизацией.

Чиарлельо будет отвечать за отдел членства, включая его развитие и сохранение.

«Мы рады поприветствовать Реджину и принять ее в свои ряды. Реджина обладает огромными знаниями и станет одним из самых значимых кадров, так как мы намерены сфокусироваться на создании добавленной стоимости для наших членов, на расстановке приоритетов членства и увеличении членов организации», - заявил генеральный директор и президент JA Давид Бонапарт (David J. Bonaparte).

Чиарлельо работает в индустрии часов и ювелирных изделий 25 лет, она занимала высокие должности в Cartier, Swiss Army Brands, Gucci, GE Capital и Worthy, Inc.

Также она состояла в совете директоров Комитета по надзору в ювелирной отрасли США (Jewelers Vigilance Committee, JVC) и в настоящий момент является членом совета директоров Ассоциации женщин-ювелиров (Women’s Jewelry Association). Сейчас Чиарлельо заканчивает кандидатский курс Геммологического института Америки (Gemmological Institute of America, GIA).





Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург